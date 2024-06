Android 15 : regarder un film ou une série sur smartphone sera plus immersif que jamais, voici comment

Android 15 va ajouter une fonctionnalité qui permettra une immersion totale lors du visionnage d'un film ou d'une série sur smartphone. Elle se paye en plus le luxe d'être peu gourmande en énergie. Explications.

Avec leur écrans de plus en plus grands à l'affichage de plus en plus qualitatifs, nos smartphones Android sont devenus des supports de choix quand il s'agit de lancer un film ou un épisode de série. Mais si l'image est au rendez-vous, on ne peut pas toujours en dire autant du son. Dans la majorité des cas, peu importe le nombre de canaux utilisés par l’œuvre, vous n'aurez droit qu'à la stéréo, soit de l'audio qui provient de la gauche ou de la droite. Même chose avec des écouteurs ou casques sans fil.

Google a tout de même trouvé une solution depuis Android 13 en introduisant l'audio spatial. Il s'agit d'une solution logicielle qui va simuler la provenance du son tout autour de vous. L'immersion s'en trouve renforcée puisqu'on peut véritablement entendre, par exemple, les bruits de pas d'un personnage arriver derrière nous. Vous pouvez en profiter avec tous les modèles de casques et écouteurs, filaires ou non. En revanche, la spatialisation sera forcément statique, c'est-à-dire centrée sur votre position et ne changera donc pas en fonction de vos mouvements de tête. Android 15 va y remédier.

Android 15 va vous immerger encore plus dans vos films et séries avec cette nouveauté

La nouvelle version du système d'exploitation mobile de Google, dont la deuxième bêta a été lancée mi-mai, prendra en charge ce qu'on appelle l'audio spatial dynamique. Contrairement au statique, les sons sont ici ancrés à l'environnement. Concrètement, si vous entendez un son de la droite et que vous tourner la tête dans sa direction, vous aurez alors l'impression qu'il provient d'en face de vous.

Vous l'aurez compris : cette technologie nécessite que votre casque ou écouteurs possède des capteurs enregistrant la position de votre tête en temps réel. Le procédé est nécessairement plus gourmand en énergie, mais Google a trouvé le moyen de réduire l'impact sur la batterie de l'appareil. La solution est de permettre la bascule sur le Bluetooth LE, pour Low Energy, plutôt qu'utiliser le Bluetooth classique. Comme son nom l'indique, il est moins énergivore. Android 15 sera la première version à le supporter sur l'audio spatial dynamique.

