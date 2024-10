Android 15 est désormais disponible, l’interface de la PS5 fait peau neuve, le récap’ de la semaine

Google confirme le déploiement d’Android 15, Sony lève le voile sur la nouvelle interface de la PS5, la Nintendo 64 fera son grand retour en 2025, c’est le récap’ de la semaine.

Samsung : les marques de pli du Galaxy Z Fold 6 pourraient disparaître

Bonne nouvelle pour ceux d’entre vous qui rêvent d’un smartphone pliable sans marque de pli, Samsung semble avoir trouvé la solution. En effet, le leaker Ice Universe a révélé que le constructeur sud-coréen aurait découvert une technologie d’écran permettant d'effacer toute trace de pliage sur sa nouvelle version du Galaxy Z Fold 6. Selon l’analyste Ross Young, Samsung utiliserait un verre ultra-flexible.

Android 15 : le déploiement a commencé le 15 octobre

La nouvelle version du système d'exploitation mobile de Google est désormais disponible et s’accompagne de nombreuses nouveautés. Depuis le 15 octobre, certains appareils Pixel tels que les Pixel 9 et 9 Pro XL profitent déjà des améliorations de sécurité et des meilleures performances d’Android 15. Le nouvel OS devrait être déployé sur d’autres smartphones Motorola, Xiaomi, Nothing et Vivo dans les jours et semaines à venir.

Canal+ : le pack Ciné+ OCS est désormais gratuit pour certains abonnés

Quelques mois après le lancement du bouquet Ciné+ OCS, le groupe Canal gâte certains de ses clients en rendant le pack gratuit. Si vous êtes abonnés à Disney+ et Canal+ Séries, vous pouvez désormais profiter des six chaînes consacrées aux séries et films du bouquet Ciné+ OCS et ce sans dépenser un centime. Vous trouverez les chaînes OCS MAX, OCS PULP, OCS GÉANTS, Ciné+Premier, Ciné+Famiz et Ciné+Club dans la rubrique « En direct » de MyCanal.

Sony déploie la nouvelle interface de la PS5 en France

Alors que la PS5 fêtera son quatrième anniversaire en novembre, Sony donne un coup de jeune à l’interface de sa console. En effet, la dernière mise à jour majeure de la PS5 s’accompagne d’une nouvelle interface, mais également de plusieurs nouveautés. Dès le lancement de votre console, vous pourrez découvrir l’onglet personnalisable « Bienvenue », qui contient de nombreuses informations organisées sous forme de widgets dont vous gérerez vous-même l’organisation.

L’Analogue 3D devrait réjouir les amateurs de Nintendo 64

L’entreprise Analogue, spécialisée dans la recréation de consoles rétro, semble avoir décidé de faire plaisir aux passionnés de la Nintendo 64. En effet, l’Analogue 3D sera lancée au cours du premier trimestre 2025 et reproduira fidèlement le hardware original. Cette réinterprétation de la célèbre N64 sera vendue à 249,99 dollars et sera disponible en précommande dès le 21 octobre sur le site d’Analogue.

Nos tests de la semaine

Apple iPhone 16 Plus : il mise beaucoup sur l’autonomie

Si l’iPhone 16 Plus ne retiendra pas votre attention grâce à ses performances photo ou sa vitesse de charge, il saura vous séduire avec son excellente autonomie et sa bonne expérience audio. Il est agréable à utiliser, sa colorimétrie est bien maîtrisée, il ne chauffe pas et on adore la bonne stabilité du SoC. Lors de notre test, nous avons apprécié l’arrivée du bouton Action et de Camera Control.

Google Pixel Watch 3 : de nettes améliorations par rapport à son prédécesseur

Google propose ici une version perfectionnée de sa Pixel Watch 3. Le temps de charge a été amélioré, tout comme la qualité de l’écran et les possibilités de contrôle de l’environnement Google Home. Le design est très agréable et One Ui est toujours aussi riche. On regrette toutefois que Google n’ait pas travaillé sur l’autonomie de sa montre, qui reste très moyenne. L’application Fitbit n’est pas à la hauteur face à la concurrence, mais la Pixel Watch 3 reste une montre connectée performante et séduisante.

Yubikey : on vous dit tout de cette clé USB imaginée pour remplacer vos mots de passe

La société suédoise Yubico vient de lancer Yubikey, une sorte de petite clé USB sécurisée qui a pour but de vous épargner l’utilisation de mots de passe. La Yubikey n’a pas besoin d’accès Internet pour fonctionner, elle est disponible à partir de 30 euros et elle apporte définitivement une protection supplémentaire à tous vos comptes en ligne compatibles, tels que Google, Microsoft, Apple, Amazon, Twitter, ou encore Facebook. Reste à savoir si la Yubikey séduira alors que des moyens d’authentification tels que la reconnaissance faciale avancée ou l’empreinte digitale fonctionnent aussi très bien et sont gratuits.

