Android 14 : une première bêta dès avril 2023 ?

Android 14 devrait bénéficier d'une première version bêta dès avril 2023, quelques semaines après le lancement de la Developer Preview. Google va raccourcir le suivi logiciel sur Android 13 pour se concentrer sur la nouvelle mise à jour majeure.

Alors que la première version stable d'Android 13 vient à peine d'être déployée par Google, il est déjà temps de se tourner vers son successeur, Android 14. Et la firme américaine nous donne un indice de taille sur la fenêtre de sortie de la première bêta d'Android 14 par l'intermédiaire d'une FAQ publiée sur le site consacré au programme bêta du système d'exploitation mobile.

A la question concernant la durée des programmes bêta, Google explique : “Les mises à jour bêta d'Android 13 QPR se poursuivent jusqu'en mars 2023, puis seront suivies des versions bêta d'Android 14”. La mention QPR se réfère aux “Quarterly Platform Releases”, des mises à jour trimestrielles mineures. Lors d'une communication ultérieure, Google indiquait que le suivi d'Android 13 QPR continuerait jusqu'en juin 2023. En avançant cette date à mars 2023, on devine que la société prévoit de lancer la bêta d'Android 14 au printemps et qu'elle veut éviter de gérer deux programmes bêta en simultané, Android 13 et Android 14, comme ce fut le cas début 2022 avec Android 12 et Android 13.

Android 14 : Developer Preview en février, bêta en avril ?

Pour rappel, Google a lancé cette année la première bêta d'Android 13 au mois d'avril, plusieurs semaines avant le coup d'envoi de sa conférence Google I/O. Android 14 devrait donc suivre un calendrier similaire, mais les développeurs se débarrasseraient cette fois de la prise en charge de la version précédente d'Android. La première Deleveloper Preview serait quant à elle attendue en février, et nous donnera des éléments importants sur la direction que prend cette mise à jour.

Dans cette même FAQ, Google a ajouté de nouvelles informations. Nous apprenons notamment que les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes pour s'inscrire au programme bêta si l'appareil n'exécute pas une version stable publique d'Android, comme une Developer Preview par exemple. “Si vous ne parvenez pas à vous inscrire au programme ou à installer la mise à jour bêta, essayez d'abord de télécharger la version stable la plus récente sur votre appareil avant de vous inscrire au programme bêta”, précise Google.

Avec un smartphone inscrit au programme bêta, vous vous assurez de recevoir en premier les mises à jour d'Android 13 à venir, à commencer par la QPR1 dès le mois de septembre.

Source : 9To5Google