Android 14 transforme votre smartphone en Webcam sur tous les ordinateurs

Parmi les nouveautés de la dernière version bêta d'Android 14, la possibilité d'utiliser votre smartphone comme Webcam est assez bluffante. Compatible avec les PC Windows, Mac, Chromebook et Linux, la fonction pourrait bien remiser les Webcams au placard.

On attend toujours la sortie officielle d'Android 14, qui a été repoussée au 4 octobre si tout va bien. Heureusement, les versions bêta permettent déjà de se mettre les nouveautés du système sous la dent. Et des nouvelles fonctionnalités, il y en a pas mal sur Android 14 QPR1, dernière en date. Dans la liste, celle-ci pourrait bien marquer un tournant dans l'utilisation de nos smartphones : la possibilité de transformer l'appareil en Webcam.

La fonction est basé sur le standard USB Video Class (UVC). Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'elle est compatible avec n'importe quel ordinateur Windows, Mac, Chromebook et même Linux. La configuration est simplifiée à l'extrême. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un smartphone sous Android 14 et d'un câble USB. Une fois branché, choisissez dans la notification de charger l’appareil via USB et vous verrez une option Webcam sous Utiliser USB pour.

Android 14 fait de votre mobile une Webcam sur n'importe quel ordinateur

À partir de là, une nouvelle notification intitulée Appareil comme Webcam apparaît et ouvre une page pour effectuer des réglages. Pour le moment, vous pouvez ajuster le niveau de zoom de l'image, activer une option pour mieux gérer un fond lumineux et choisir la définition vidéo d'entrée/sortie. Notez que cela ne nécessite aucune installation d'application tierce. Tout est géré nativement par Android 14. Un gros avantage qui permet au final de se passer d'une Webcam dédiée. Vous profitez ainsi des capacités vidéos de votre smartphone (capteur avant ou arrière, au choix).

Certes, il existe déjà des logiciels pour faire cela. Cependant, une solution intégrée comme ici permet se passer d'un processus de configuration parfois complexe et assure l'universalité du procédé. Si à l'heure actuelle seuls les appareils Pixel en profitent, il ne s'agit pas d'une fonctionnalité exclusive à cette gamme. À l'avenir, pour peu que votre modèle tourne sous Android 14, vous pourrez vous en servir.

Source : 9to5Google