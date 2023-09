Android 14 QPR1 : la liste complète des nouveautés apportées par la bêta

Android 14 QPR1 est disponible depuis quelques jours et nous donne un bel aperçu de ce qui nous attend pour la version finale. Au programme, le Repair Mode pour protéger vos données, la possibilité de changer le ratio d’aspect de vos applications et les traditionnelles améliorations de l’interface.



Il va falloir attendre encore quelques jours avant d’enfin mettre la main sur Android 14, dont le développement a visiblement pris un peu de retard. Désormais, les bruits de couloirs prévoient un déploiement pour le 4 octobre prochain, à l’occasion de la présentation des Pixel 8. Google n’a pas encore confirmé l’information, mais nous a donné de quoi nous faire patienter un petit peu.

Cette semaine en effet, la bêta d’Android 14 QPR1 est arrivée sur les smartphones compatibles. Il s’agit là aussi d’une surprise, puisque la mise à jour est censée arriver bien plus tard dans l’année, mais qu’importe, celle-ci nous permet d’avoir un joli aperçu de ce qui nous attend avec la version finale. Grâce à nos confrères de 9to5Google, dont nous avons utilisé les captures d’écran, nous avons désormais une liste exhaustive des nouveautés à venir sur le système d’exploitation.

Toutes les nouveautés de la mise à jour Android 14 QPR1

Le Repair Mode pour protéger vos données

Google s’inspire du mode maintenance présent sur les Samsung Galaxy avec son propre Repair Mode. Concrètement, l’idée est de créer une nouvelle partition vierge lorsque le smartphone est envoyé en réparation, plutôt que de le réinitialiser aux paramètres d’usine, comme il est encore nécessaire de le faire à l’heure actuelle. Plus de détails dans cet article.

Les applications continuent de tourner même en mode plié

Une nouvelle option est apparue dans les paramètres du Pixel Fold, qui permet de continuer à utiliser une application, mais lorsque celui-ci est plié. Cette option activée, l’application est qui ouverte au moment du repli s’affiche alors automatiquement sur l’écran externe, ce qui évite de la rouvrir une seconde fois. L’option se trouve dans Paramètres > Écran > Écran de verrouillage.

La possibilité de configurer le ratio d’aspect pour chaque application

Depuis les Paramètres > Application > Ratio d’aspect (nom d’option en français à confirmer), il est possible de configurer la taille affichée à l’écran de chaque application. L’utilisateur peut ainsi choisir de l’afficher en plein écran, sur la moitié de l’écran ou encore en 16:9. Une fonctionnalité qui sera très utile notamment sur les Pixel Fold.

De nouvelles options de recherche pour le Pixel Launcher

Google a quelque peu modifié le nom de chaque option dans les paramètres de son Pixel Launcher et en a ajouté une nouvelle : les suggestions de recherches. Celles-ci affichent une sélection de contacts, de paramètres et autres avant même qu’il ne faille taper quoi que ce soit. Il est également possible de configurer un raccourci vers une application ou un site sur lequel la recherche sera effectuée.

Plus de détails sur l’état de la batterie

En se rendant dans Paramètres > À propos du téléphone > Informations sur la batterie, il est désormais possible de connaître la date de fabrication de sa batterie ainsi que le nombre de cycles effectués par celle-ci.

Des petits changements d’interface

On remarque également de petites améliorations de design, comme un nouveau fond pour les paramètres rapides qui font mieux ressortir chaque option, ou encore de nouveaux effets de particules lorsque l’on change de fond d’écran. Un nouveau design pour l’horloge Metro est également disponible.

Source : 9to5Google