Android 14 : Samsung clarifie l’affichage du stockage pour faire taire les polémiques

Samsung profite de la mise à jour de son interface OneUI 6, basée sur Android 14, pour clarifier l'affichage du stockage de ses mobiles. L'occasion de mettre fin aux rumeurs encore tenaces selon lesquelles le système du constructeur prendrait beaucoup trop de place.



En févier dernier, une polémique enfle sur le Web. Elle accuse Samsung de prendre 60 Go d'espace de stockage avec son système sur le Galaxy S23. Selon les modèles, ça peut représenter jusqu'à 25 % de la mémoire totale. Et comme il s'agit du “système”, impossible de désinstaller quoi que ce soit pour regagner un peu de place. Sauf que c'est totalement faux. Il faut comprendre que la capacité de stockage réelle de nos smartphones est toujours inférieure à celle annoncée sur leur fiche technique.

Pourquoi ? Parce que les unités de mesures utilisées ne sont pas les mêmes. Nous sommes habitués à voir des Gigaoctets, par exemple 512 Go. Ils se basent sur un facteur de multiplication de 1024 (1 Go = 1024 Mo). Le système affiche l'espace réel avec une autre unité, les Gibioctets, qui eux ont un facteur de 1000. Autrement dit, votre smartphone est vendu comme ayant 512 Go de stockage, mais en réalité vous en avez 476. Sur Windows, c'est la valeur réelle que vous voyez. Pas sur Android.

Samsung modifie l'affichage du stockage sur OneUI 6 pour le rendre plus proche de la réalité

Afin d'arriver au total attendu (512 Go) par exemple, les constructeurs gonflent artificiellement les chiffres et casent la différence manquante quelque part. Chez Samsung, c'était jusqu'à présent dans “système”, d'où la polémique affirmant qu'il prenait 60 Go d'espace. Le géant coréen profite de l'arrivée d'Android 14, sur laquelle se base sa surcouche OneUI 6 encore en bêta, pour clarifier les choses. Désormais, le surplus est distinct du “système”.

On le voit sur la capture d'écran partagée par Max Weinbach : seuls 16,5 Go sont occupés par le système, bien loin des 60 supposés. Techniquement, cela ne change rien à la place disponible sur l'appareil. Il s'agit simplement d'une réorganisation de l'affichage pour vraisemblablement éviter de nouvelles polémiques n'ayant pas lieu d'être.