Android 14 QPR1 : Google déplace la barre de recherche au plus près de votre pouce

Google a finalement apporté plus de changements que nous le pensions sur sa mise à jour Android 14 QPR1, dont notamment le positionnement de la barre de recherche sur l’interface des smartphones.

Il y a quelques jours, Google déployait Android 14 QPR1, l’une des dernières mises à jour avant l’arrivée de la version stable d’Android 14, attendue pour le 4 octobre prochain. Nous avons déjà vu que la mise à jour avait corrigé de nombreux bugs, mais également apporté quelques nouveautés aux smartphones compatibles.

Cependant, il semble que Google a caché quelques nouveautés dans sa mise à jour, qui viennent d’être découvertes par certains internautes. Le célèbre Mishaal Rahman a par exemple découvert un nouveau flag portant le nom “barre de recherche flottante”. En l’activant, Rahman a remarqué que la barre de recherche est désormais plus proche de votre pouce lorsque vous tapez avec des claviers comme Gboard et SwiftKey. La barre de recherche se trouve désormais directement au-dessus de la bande de suggestions du clavier, ce qui vous permet de déplacer le curseur sans trop bouger votre main.

Les smartphones Android vont remplacer votre webcam

Mieux encore, la nouvelle mise à jour permet désormais d'utiliser votre téléphone comme une webcam. La nouvelle fonctionnalité de webcam ne repose pas sur des applications ou des logiciels tiers, mais nécessite de connecter physiquement le téléphone à un ordinateur portable ou de bureau via un câble USB.

Cette nouvelle fonctionnalité se trouve dans le menu “Charging this device via USB” (Charger cet appareil via USB) qui apparaît dans la barre de notification une fois que le téléphone est connecté. Une option « Webcam » apparaît, et des instructions s'affichent à l'écran pour configurer le flux vidéo de la webcam, avec des options de zoom avant/arrière et de basculement entre les caméras avant et arrière de l'appareil.

Notez que cette nouvelle fonctionnalité est actuellement prise en charge sur tous les appareils Pixel capables d'exécuter la mise à jour bêta, à l'exception du Pixel Fold. On espère donc qu’elle sera disponible sur tous les smartphones Android à l’avenir une fois la mise à jour stable déployée. Apple permet déjà d’utiliser un iPhone en guise de webcam sur ses Mac, donc voir Android s’aligner sur son concurrent est une bonne nouvelle.