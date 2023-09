Android 14 augmente la sécurité de votre code PIN pour éviter les regards indiscrets

Avec Android 14, Google introduit une fonctionnalité permettant de désactiver les animations de l’écran lorsque l’on tape son code PIN. De fait, l’opération se fait beaucoup plus discrètement et réduit les risques de fuite lorsque l’on se trouve dans un lieu public. On vous explique comment l’activer.



Si chez bon nombre d’utilisateurs, les solutions biométriques ont depuis longtemps remplacé le bon vieux code PIN pour déverrouiller son smartphone, certains continuent d’avoir recours à ce dernier. Par habitude pour ou toute autre raison, cette méthode de déverrouillage reste aussi populaire que… risquée. En effet, un inconnu malintentionné peut assez aisément deviner votre code PIN en regardant par-dessus votre épaule — là il aura bien du mal à s’emparer de votre doigt pour passer le scanner d’empreintes.

Pour ne rien arranger, Android facilite quelque peu la tâche aux voleurs en ajoutant des animations à l’écran lorsque l’on tape son code PIN. En effet, chaque numéro apparaît en surbrillance lorsque l’on appuie dessus, ce qui sert de feedback visuel bien pratique, mais le rend aussi encore plus visible de loin. Heureusement, Android 14 va enfin proposer une solution, en laissant la possibilité aux utilisateurs de désactiver ce feedback visuel.

Comment rendre votre code PIN plus sécurisé sur Android 14

Si vous faites partie des adeptes du code PIN, on vous conseille donc d’activer cette option qui vient d’apparaître dans Android 14 dès que la mise à jour sera disponible sur votre smartphone — ou, à défaut, si vous avez déjà la bêta de l’OS sur votre Google Pixel. Voici comment vous y prendre :

Ouvrez les Paramètres Rendez-vous dans la section Sécurité et confidentialité Appuyez sur Écran de verrouillage Appuyez sur la roue dentée à côté de Verrouillage d’écran Activez l’option Amélioration de la sécurité du code PIN (nom français à confirmer)

Une fois cette option activée, l’écran n’affichera plus d’animation lorsque vous taperez votre code PIN. Le manque de feedback pourra se révéler perturbant au début, mais vous y gagnerez grandement en discrétion au moment de déverrouiller votre smartphone en public.

Source : Android Police