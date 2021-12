Android 13 Tiramisu se dévoile, des cartes graphiques Intel dédiées au minage, c’est le récap’

Il fait exploser sa Tesla Model S pour protester contre le tarif excessif du changement de batterie, une fuite donne un premier aperçu de la mise à jour Android 13 Tiramisu, Intel prévoirait de créer des cartes graphiques Arc spécialement conçues pour le minage de cryptomonnaies, c’est le récap’ du jour.

Il fait exploser sa Model S, révolté par le prix du changement de la batterie

Après 1500 kilomètres d’utilisation, Thomas Katainen a eu la mauvaise surprise de voir sa voiture soudainement en panne. Malheureusement pour le jeune finlandais, le verdict est irrévocable, la batterie doit être changée et l’opération coûte 20 000 euros car le véhicule électrique n’est plus sous garantie. Révolté, l’automobiliste est entré en contact avec la chaîne ​Pommijätkät (“Bombe mecs” en Français). Les équipes de tournage ont donc chargé la voiture de 30 kilos de dynamite pour la faire exploser, un mannequin à l'effigie d'Elon Musk installé derrière le volant. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir la vidéo, déjà vue par 2 millions d'internautes.

Lire : Tesla : il fait exploser sa Model S pour protester contre le prix du remplacement de batterie

La mise à jour Tiramisu se dévoile

Nos confrères de XDA Developers viennent de mettre la main sur une build préliminaire d'Android 13, des mois avant la première beta. Cette fuite révèle que la mise à jour Tiramisu permettrait aux applications de parler une langue différente et que la gestion des notifications devrait être perfectionnée. Un système baptisé « TARE » devrait permettre de mieux gérer la consommation d’énergie grâce à des “crédits de ressources Android”. La preview dédiée aux développeurs devrait être lancée à la fin du mois de février 2022 et il faudra patienter jusqu’en septembre pour le déploiement de la version finale de la mise à jour. En attendant, n’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour découvrir en détail les changements potentiels apportés par Tiramisu.

Lire : Android 13 : découvrez un premier aperçu des nouveautés de la mise à jour Tiramisu

Des cartes graphiques Arc pour les mineurs de cryptomonnaies

Lors d'une interview avec le streamer Dr. Lupo, Raja Koduri a partagé de nouvelles informations sur le prochain GPU Intel ARC avec architecture Alchemist. Les cartes graphiques Intel seront donc disponibles dès 2022 et le nouvel arrivant sur le marché aurait pour projet de développer un matériel de validation de blockchain dédié Proof-of-Work (PoW) et de créer des GPU spécialement dédiés au minage de cryptomonnaies afin de lutter contre les scalpers. Le vice-président senior et directeur général du groupe AXG d'Intel a déclaré que le constructeur devrait pouvoir proposer sa propre solution multi-GPU évolutive.

Lire : Intel promet des cartes graphiques Arc dédiées au minage de cryptomonnaies