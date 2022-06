Android 13 : Samsung veut améliorer la fluidité et la rapidité de sa surcouche One UI 5

Android 13 arrive à la fin de l’année et ce sera l’occasion pour Samsung de sortir sa surcouche One UI 5.0. Selon SamMobile, de nombreuses améliorations sont à prévoir pour l’utilisateur. Le constructeur se focaliserait sur la rapidité des tâches et la fluidité des animations.

Android 13 va sortir vers la fin de l’année et apportera de nombreuses nouveautés. Comme d’habitude, les constructeurs vont y aller de leur surcouche pour proposer une expérience propre à leurs smartphones et tablettes. One UI, celle de Samsung, commence déjà à faire parler d’elle.

Le site SamMobile donne en effet de premiers détails sur One UI 5.0. La marque coréenne pourrait lancer sa bêta dans les prochaines semaines et miserait tout sur la fluidité et la rapidité lors de l’utilisation.

Samsung miserait sur la fluidité sur sa surcouche One UI 5

Le site affirme que Samsung se concentrerait sur un objectif majeur pour cette nouvelle version : travailler sur la rapidité de l’interface utilisateur et de ce fait rendre beaucoup plus agréable la navigation. Fluidifier les animations serait également au programme. L’idée serait de s’adapter au taux de rafraîchissement de 120 Hz, maintenant bien installé dans le paysage des smartphones.

Difficile de se faire une idée de ce à quoi tout cela pourrait bien ressembler à l’usage. En tout cas, Samsung pourrait présenter ses travaux lors de la Samsung Developpers Conference qui aura lieu dans la deuxième moitié de l’année.

Samsung a toujours été pointé du doigt pour la lourdeur de son interface. Les plus anciens se rappellent sûrement de TouchWizz, qui était une vraie usine à gaz. Si des progrès ont été faits depuis (et heureusement !), One UI souffre de la comparaison avec d’autres surcouches sur le sujet de la rapidité. Une chose qui devrait être réglée à l’avenir, si l’on en croit SamMobile.

Android 13 devrait arriver en octobre avec les Pixel 7 de Google. Samsung devrait pour sa part déployer cette nouvelle version avec sa surcouche One UI 5.0 début 2023. On peut s’attendre à ce que ce soient les Galaxy S23 qui ouvrent le bal.

Source : SamMobile