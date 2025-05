Spécialiste incontournable des batteries nomades, Bluetti dispose d’un catalogue complet qui lui permet de satisfaire tous les besoins des utilisateurs, mais aussi tous les budgets ou presque grâce à une politique tarifaire agressive. L’AC180 ne fait pas exception à la règle. Découvrons-la ensemble.

Test réalisé par Emmanuel Armanet

Le marché des batteries nomades connaît un impressionnant dynamisme avec, comme souvent, une arrivée massive d’acteurs qui se précipitent dans un secteur à haut potentiel commercial. Bluetti tout comme son concurrent Ecoflow n’est pas là par opportunisme, car la marque née il y a 6 ans est une vraie spécialiste du secteur. Une maîtrise technologique que l’on retrouve dans des produits de qualité, mais qui demeurent bien positionnés du point de vue tarifaire. L’AC180 est un modèle d’une capacité de 1152 Wh, qui vient donc se placer entre l’AC70 et la Elite 200 V2 précédemment testées par nos soins. Chez Ecoflow, on peut placer face à elle la Delta 3 et ses 1024 Wh de capacité.

Disponibilité

La station d’énergie portable Bluetti AC180 est proposée au prix de 849 €, mais, comme toujours avec la marque, les promotions sont fréquentes et souvent très intéressantes… Ainsi, durant les French Days, elle est vendue sur le site officiel 599 €, soit une belle réduction de 250 €. Sa concurrente d’Ecoflow, par exemple, émarge à 899 € et même 999 € pour sa déclinaison Plus. L’AC180 peut être commandée avec des panneaux solaires portables de la marque qui sont proposés en différentes puissances (de 100 à 350 W). Si c’est une option qui potentiellement vous intéresse, acheter la batterie et le panneau en même temps sous la forme d’un pack permet de grappiller quelques euros.

Enfin, il est possible de bénéficier d'une réduction supplémentaire de 5% à l'aide du code BLUETTIPHON sur le site officiel de Bluetti.

Découvrir la Bluetti AC180 sur le site officiel (code promo : BLUETTIPHON)

Les dessous de l’histoire

Dans le domaine des batteries, la capacité conditionne l’encombrement et le poids de celles-ci. C’est logique. Ainsi, l’AC180 est plus encombrante et lourde que l’AC70 avec 340 x 247 x 317 mm contre 314 x 209,5 x 225,8 mm pour 16 kg contre 10,2 kg. L’Ecoflow River 3 adopte une autre architecture, plus en hauteur avec donc à la clé des mensurations différentes : 398 x 200 x 284 mm. En revanche, cette dernière est sensiblement plus légère que l’AC180 avec ses 12,5 kg.

Malgré son poids, la Bluetti AC180 demeure facilement transportable grâce à ses deux poignées latérales. Elle peut facilement être manipulée par deux personnes, ce qui n’est pas forcément le cas de l’Ecoflow Delta 3. Derrière une carrosserie entièrement en plastique, nous retrouvons sans surprise une batterie qui s’appuie sur des cellules LiFePO4. En matière de cycle de vie, la marque annonce une capacité conservée de 80 % après 3 500 cycles. C’est un peu mieux que l’AC70 (3 000 cycles), mais moins que l’Elite 200 V2 et ses 6 000 cycles.

Bien entendu, nous trouvons derrière cette batterie un BMS sophistiqué qui va en temps réel analyser l’état de celle-ci pour prévenir tout risque de surtension ou de surchauffe. Un élément très important qui n’est pas à négliger. La AC180 dispose du Bluetooth pour faire le lien avec l’application pour smartphone sur laquelle nous reviendrons. La station d’énergie affiche une belle qualité d’assemblage. Les plastiques présentent bien. Elle intègre deux ventilateurs placés sur chacun des côtés. Un bon point, car le refroidissement est un élément important pour la stabilité et la fiabilité. Nous aurions peut-être apprécié une capacité à résister « officiellement » à une petite pluie ou à quelques éclaboussures ainsi qu’au sable pour une utilisation estivale sur la plage. Signalons également que la Bluetti AC180 bénéficie d’une garantie de 5 années.

Une seule prise USB-C

Comme souvent, pour ne pas dire toujours chez Bluetti, l’essentiel de la connectique se retrouve sur la face de la batterie. C’est également là que nous retrouvons un écran qui affiche de manière très lisible, y compris en journée, toutes les informations utiles : prises activées, puissance en entrée et en sortie, autonomie restante, niveau de charge…

Trois boutons se placent juste au-dessous. Ils permettent d’allumer la batterie et d’activer les prises secteur et les prises USB. Du classique, mais attention à bien penser à elles pour ne pas se retrouver face à un appareil qui n’a pas chargé. Attention également qu’un objet ne vienne pas appuyer sur un des boutons lorsque, par exemple, l’AC180 est utilisée en voiture ou dans un camping-car. La mésaventure nous est déjà arrivée.

À gauche de l’écran, nous trouvons un connecteur circulaire propriétaire. Il permet, grâce aux câbles fournis, de recharger l’AC180 via un panneau solaire d’une puissance maximale de 500 W ou la prise allume-cigare d’un véhicule. Dommage que Bluetti n’ait pas opté pour des connecteurs standards, mais il y a certainement des raisons techniques responsables de ce choix. Une question d’encombrement peut-être ? De l’autre côté de l’écran prennent place deux prises secteur Schuko pour venir brancher vos appareils électriques. La puissance en sortie maximale des deux prises réunies est de 1800 W avec la possibilité d’atteindre 2700 W ponctuellement. Pas mal non ? pour une station demeurant relativement compacte. La Bluetti AC180 offre quatre prises USB type A. Elles sont organisées par groupe de deux. En clair, chaque duo peut délivrer 15 W.

À côté, l’incontournable prise USB-C va bien plus loin, puisqu’elle atteint les 100 W de puissance maximale. De quoi recharger facilement la plupart des ordinateurs portables. Dommage qu’une seule prise USB-C soit présente. Nous aurions volontiers sacrifié une ou deux prises USB-A pour en avoir une de plus.

Enfin pour en finir avec la façade et les sorties proposées, une prise allume-cigare est bien présente avec cette fois la puissance normative de 120 W. enfin, pour une fois, attardons-nous sur le dessus de la batterie. En effet, la marque y a intégré de manière très discrète un bloc de charge sans-fil pour smartphone d’une puissance de 15 W. La Bluetti AC180 est donc richement dotée en sorties et propose des puissances très intéressantes la rendant capable de répondre à la grande majorité des besoins des utilisateurs. Sur le côté droit de l’appareil, prennent place l’entrée pour la charge secteur (1440 W au maximum) ainsi qu’un connecteur pour brancher celui-ci à la terre et le fusible général.

Opération charge

Pour ce test, nous commençons classiquement par connecter la station à l’application et à effectuer la mise à jour. Nous passons ensuite à la charge de l’AC180. Nous utilisons tout d’abord l’électricité de la maison. Depuis l’application, il est possible d’ajuster la puissance de la charge selon trois modes : silencieux, normal et turbo. Cela permet essentiellement de réduire la montée en température de la batterie et donc le bruit généré par ses deux ventilateurs.

En mode normal, ce sont 1000 W qui peuvent rentrer dans l’AC180 contre 1440 W pour le mode le plus rapide (de 0 à 80 % en 45 minutes). Cela nous semble le mode de fonctionnement le plus adéquat, car le temps de charge demeure raisonnable, un peu plus de deux heures, et l’ensemble ne génère pas trop de bruit. Les ventilateurs ne fonctionnent pas en continu, mais ils se déclenchent de temps à autre pour abaisser la température des cellules. Si vous placez la batterie dans une chambre ou dans un van, il est possible de réduire encore la vitesse de charge, autour des 700 W en optant pour le mode silencieux. Au contraire, si vous êtes pressés, le mode Turbo permet de passe de 0 à 100 % en moins de 2 heures. Pour la recharge solaire, nous avons relié cette batterie à un gros panneau Ecoflow 400 W qui au mieux a pu produire 360 W. Une pleine charge prendra alors un peu plus de 5 heures, un temps plutôt raisonnable à nos yeux.

Débranche tout !

Nous avons ensuite alimenté un ordinateur portable et plusieurs types de téléphones en USB. Les prises USB-A délivrent sans mal les 15 W indiqués avec des smartphones Android et des iPhone.

Pour l’USB-C, l’histoire se complique un peu, mais ce n’est pas la faute de Bluetti. Premièrement, tous les câbles ne sont pas égaux : avec un câble nous n’avons pas pu dépasser les 11 W avec un Samsung Galaxy S25 Ultra. Nous avons troqué celui-ci pour un câble Apple et, là, la puissance oscille entre 40 et 44 W dans les premières minutes de charge. C’est ce que peut accepter au mieux le mobile.

Nous avons ensuite branché un PC portable Asus qui est capable d’accepter 65 W. Nous n’avons pu atteindre cette puissance, en nous contentant d’une plage comprise entre 41 et 52 W. Pour les smartphones bénéficiant d’une charge ultra rapide, cette pleine charge passe par l’utilisation d’un bloc secteur, car une telle vitesse de charge s’appuie sur des technologies maison et non le standard USB-C dont bénéficie la batterie Bluetti. Même chose pour la recharge sans-fil si votre smartphone est capable de dépasser les 15 W de la norme Qi2. Avec un iPhone 16 Pro et un Oppo FindX 8 Pro, nous avons eu entre 10 et 13 W de délivrer par la station. Nous avons aussi pu recharger des Earpods 4.

Les prises secteurs peuvent être utilisées pour recharger très rapidement un smartphone en utilisant le bloc spécifique de la marque. Mais c’est surtout l’utilisation de matériels électriques standard loin de la maison qui impressionne. Les scénarios d’usage sont nombreux : bricoler loin de la maison, apporter une source d’énergie dans un cabanon de jardin, campeur ou pêcheur, vanlifeur… ou simplement pour suppléer une éventuelle coupure de courant. Une problématique qui fait l’actualité ces dernières semaines de l’autre côté des Pyrénées.

Pour illustrer ce dernier scénario, nous branchons un iMac 27 pouces et un moniteur Dell de 32 pouces. Avec une consommation maximale de 250 W, cet équipement est loin d’effrayer la Bluetti AC180 qui lui assure 4 heures de fonctionnement sans faillir. Comme lors de notre test de sa grande sœur, l’Elite 200 V2, nous branchons sur une prise de la station notre imposante imprimante 3D Creality K2 Max Plus qui consomme jusqu’à 600 W.

Nous avons pu mener au bout une impression de 3 heures sans connexion au réseau électrique de la maison. Une bouilloire de 1500 W ne pose pas plus de problèmes ni notre pistolet thermique (1330 W au maximum). Dans l’application, il est possible d’activer la fonction « Augmentation de la puissance ». C’est la possibilité précédemment évoquée de dépasser temporairement les 1800 W. Pour véritablement pousser la Bluetti AC180 dans ses derniers retranchements, nous avons utilisé un AirFryer qui a dépassé 2100 W durant deux minutes avant que le système se mette en sécurité. Pas de panique, la batterie n’est pas endommagée et redémarre sans mal une fois ses fonctions de sécurité réinitialisées.

Nous avons aussi utilisé la prise allume-cigare pour alimenter une douche portative chauffante de la marque américaine Rinsekit. Elle atteint les 120 W fournis par la batterie et fonctionne sans problème aucun.

Bien entendu, plus vous allez brancher des appareils gourmands, plus l’AC180 va devenir bruyant, car ses ventilateurs se mettent en branle pour maintenir ses composants internes dans des températures raisonnables. De même, peu d’appareils ont des consommations électriques constantes. Il est donc difficile de vous donner des temps de fonctionnement précis. Voilà ce que Bluetti annonce à titre d’exemple en durée de fonctionnement : 93 heures pour une lampe de 10 W, 56 minutes pour une cafetière de 1000 W, entre 7 et 14 heures pour un réfrigérateur de 120 W… On notera cependant que l’AC180 ne bénéficie pas du travail d’optimisation de la Elite 200 V2 autour de l’autoconsommation. Bluetti situe celle-ci autour des 15 W en moyenne. Pensez donc à totalement éteindre la station d’énergie si vous ne vous en servez pas.

Travailler sans électricité

La Bluetti AC180 permet de remplacer un onduleur. L’idée est de brancher celle-ci sur le secteur et votre ordinateur sur une des deux prises de la batterie. En cas de coupure de courant, elle prendra très rapidement le relais pour alimenter l’ordinateur. Le délai de commutation est de 20 ms, c’est transparent pour notre configuration en tout cas, et nous avons pu travailler plusieurs heures avec notre iMac 27 pouces sans électricité du réseau domestique. Pour rappel, les onduleurs « classiques » annoncent des délais de commutation plus courts, souvent inférieurs à 10 ms, mais ils intègrent des batteries de plus faible capacité. Leur objectif est avant tout de laisser le temps aux gens de sauvegarder leurs travaux en cours et d’éteindre proprement leur ordinateur.

Une application complète

L’application qui accompagne cette batterie est commune à tous les modèles de la marque et nous sommes donc en terrain conquis.

Bénéficiant d’une bonne traduction en Français, cette application permet, comme nous l’avons évoqué au cours de ce test, de mettre à jour l’AC180 et d’ajuster certains réglages, notamment en matière de puissance en entrée. Certaines commandes viennent en doublon des boutons. On pense à la possibilité d’activer ou désactiver les sorties USB et secteur.

Bluetti propose un mode ECO qui peut se montrer intéressant. Il permet de définir la puissance de sortie et la durée de fonctionnement des prises USB et secteur. Vous pouvez par exemple choisir de limiter la puissance des prises USB à 15 W et de programmer leur coupure au bout de 4 heures. De même la mise en veille automatique est réglable.