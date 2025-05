Double promo sur ce robot Shark Clean qui se nettoie tout seul : jusqu’à -289€ de remise !

Fini les corvées avec le Shark PowerDetect NeverTouch Pro 2-en-1 ! Ce robot aspirateur laveur s'occupe de tout : il se remplit, se vide et nettoie sa serpillière automatiquement. Et en ce moment, profitez de deux réductions exclusives pour vous l’offrir à moins de 520 €.

Vous en avez assez de devoir vider le bac de votre aspirateur robot laveur ou de rincer sa serpillière après chaque passage ? Avec le Shark PowerDetect NeverTouch Pro 2-en-1, ces corvées appartiennent au passé, car ce robot s’occupe de tout, du début à la fin ! Il se remplit lui-même d’eau propre, se vide automatiquement dans sa base et nettoie même sa serpillière après chaque utilisation et en toute autonomie. Fini les manipulations, les allers-retours et le ménage qui n’en finit jamais. Vous posez votre robot et il aspire et nettoie vos sols sans aucun effort de votre part. Et en ce moment, Shark Clean vous permet de profiter de ce robot intelligent à un tarif exceptionnel.

Pendant quelques jours, le Shark PowerDetect NeverTouch Pro 2-en-1 profite de deux offres exceptionnelles :

Une remise immédiate de 220€, laissant le robot à 579,99 € au lieu de 799,99 €

Une réduction supplémentaire de -12 % grâce au code promo PHONANDROIDSHARK25 laissant le robot à 510,39€.

Profiter du robot aspirateur Shark Clean à prix réduit

Une double offre qui transforme ce modèle haut de gamme en une véritable bonne affaire. L’occasion idéale de vous débarrasser des corvées de nettoyage tout en réalisant des économies.

Un robot vraiment autonome, performant et intelligent

Oubliez les robots qui nécessitent constamment votre intervention. Le Shark PowerDetect NeverTouch Pro 2-en-1 a été conçu pour vous simplifier la vie. Sa base NeverTouch est un véritable centre de commande. Elle gère trois fonctions essentielles pour un nettoyage totalement autonome :

L’Autovidage – votre robot retourne à sa base et vide automatiquement son bac à poussière. La base peut stocker les saletés jusqu’à 60 jours, vous laissant l’esprit tranquille.

– votre robot retourne à sa base et vide automatiquement son bac à poussière. La base peut stocker les saletés jusqu’à 60 jours, vous laissant l’esprit tranquille. L’Auto-remplissage – fini les allers-retours pour ajouter de l’eau. Le robot se remplit automatiquement en eau propre pour couvrir une surface de 372 m², et ce, jusqu’à 30 jours sans avoir à vous en occuper.

– fini les allers-retours pour ajouter de l’eau. Le robot se remplit automatiquement en eau propre pour couvrir une surface de 372 m², et ce, jusqu’à 30 jours sans avoir à vous en occuper. L’Auto-nettoyage et le séchage du tampon de lavage – après chaque passage, votre robot lave et sèche sa serpillière. Vous n’avez plus besoin de manipuler un chiffon sale, tout est fait pour vous.

Le Shark PowerDetect NeverTouch Pro 2-en-1 n’est pas seulement pratique, il est aussi intelligent. Grâce à sa technologie PowerDetect, il adapte sa puissance en fonction des surfaces. Que vous ayez du parquet, du carrelage ou des tapis, il ajuste automatiquement l’aspiration et détecte les zones nécessitant un nettoyage renforcé. Il se lève même pour éviter de mouiller vos tapis en mode lavage.

Et si vous avez des animaux, vous apprécierez son filtre anti-allergène, qui capture jusqu’à 99,9 % des poussières et allergènes. Il élimine également les mauvaises odeurs grâce à sa cartouche anti-odeurs. Enfin, avec l’application SharkClean, vous personnalisez vos nettoyages depuis votre smartphone. Sélectionnez les pièces à nettoyer, définissez les zones de lavage, et laissez-le faire le reste. Tout ça avec une autonomie de 110 minutes, parfait pour couvrir de grandes surfaces sans interruption.

En savoir plus sur le Shark PowerDetect NeverTouch Pro 2-en-1

Shark Clean : une marque de confiance pour un nettoyage sans effort

Shark Clean est une marque américaine spécialisée dans les appareils de nettoyage, connue pour ses solutions pratiques et performantes. Aspirateurs balais, robots laveurs, nettoyeurs à vapeur… La marque s’est forgée une solide réputation grâce à des produits fiables et faciles à utiliser.

Chaque appareil Shark Clean est conçu pour simplifier l’entretien quotidien. Que vous ayez des sols durs, des tapis, ou des animaux, les produits Shark Clean offrent des solutions adaptées, avec des technologies qui privilégient l’efficacité et la simplicité. Le service client Shark Clean est également accessible pour répondre aux questions des utilisateurs, et chaque produit bénéficie d'une garantie claire.

En choisissant Shark Clean, vous optez pour une marque qui mise sur des solutions pratiques, adaptées à vos besoins, sans compromis sur la performance.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Shark Clean.