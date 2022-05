Android 13 : Google déploie la bêta 2.1 pour corriger des bugs sur les smartphones Pixel

Google a déployé une nouvelle bêta d’Android 13, la version 2.1. Plutôt que d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, cette version se contente de corriger quelques bugs sur les smartphones Pixel.

Après une première bêta publique sortie en avril dernier, cela faisait environ deux semaines que Google avait déployé Android 13 Beta 2 à l’occasion de sa conférence annuelle Google I/O, apportant avec elle quelques nouveaux changements à la prochaine version majeure d'Android. En plus d'améliorer les thèmes Material You et les implémentations pour les tablettes, cette mise à jour a également permis à tous les fabricants de smartphones de rendre leurs appareils compatibles. La liste des appareils éligibles à la bêta s’était donc grandement allongée.

La bêta 2 n’avait visiblement pas apporté que des améliorations, mais également son lot de bugs. Cela fait plusieurs semaines que les smartphones Pixels font face à quelques problèmes de stabilité, et c’est précisément ce que cherche à corriger cette nouvelle mise à jour 2.1.

La bêta 2.1 d’Android 13 apporte des correctifs pour les Pixel

Google vient de déployer Android 13 Beta 2.1. La mise à jour apporte une poignée de corrections de bugs et quelques améliorations de la stabilité pour les smartphones Pixel. Un des correctifs devrait résoudre un problème où saisir des informations dans la barre de recherche aboutit à une liste vide de suggestions.

Les smartphones faisaient également face à un problème où un appareil se bloquait et redémarrait lors de l'activation du hotspot mobile. D'autres corrections concernent un problème où les appareils se bloquaient et redémarraient après la déconnexion d'Android Auto et un autre où le son de la composition d'un appel pouvait être entendu en arrière-plan pendant un appel téléphonique.

La mise à jour est diffusée par OTA (over-the-air) sur les appareils Pixel pris en charge (séries Pixel 4, 4a, 5, 5a, 6 et 6 Pro) inscrits au programme Android Beta. Vous pouvez vérifier la disponibilité de la mise à jour sur votre appareil en allant dans Paramètres > Système > Mises à jour du système. Ceux qui utilisent déjà une version preview d'Android 13 obtiendront automatiquement cette mise à jour ainsi que les suivantes.

Au mois de juin, Google devrait déployer une nouvelle bêta d’Android 13, qui apportera cette fois-ci un nouveau lot de nouveautés. On s’attend notamment à ce que cette nouvelle version modifie le design des suggestions de recherche d’applications sur le Pixel launcher.