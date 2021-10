Android 12 : vous pouvez désormais transférer votre historique WhatsApp de votre iPhone à votre Pixel

Avec Android 12, il va enfin être plus simple de récupérer ses conversations WhatsApp depuis un iPhone. Pour ce faire, il suffit de connecter les deux smartphones avec un câble Lightning/USB-C et de laisser le système d’exploitation faire le reste. Seuls les Pixel et Samsung Galaxy ont le droit à cette fonctionnalité pour le moment, mais les autres modèles devraient bientôt la proposer à leur tour.

Ces dernières années, il est devenu de plus en plus facile de passer d’iOS à Android. La plupart des constructeurs proposent désormais un système de migration des données qui permet à l’utilisateur de simplement appuyer sur un bouton et attendre que l’opération se fasse. Cependant, toutes les applications n’ont pas encore le droit à ce traitement de faveur. C’est notamment le cas de WhatsApp, qui n’offre pas la possibilité de récupérer les conversations sur un smartphone Android depuis un iPhone.

Mais cela va changer avec Android 12. Google a annoncé que le transfert des données de l’application depuis un iOS sera désormais beaucoup plus simple. Pour cela, il faudra juste se munir d’un câble USB-C vers Lightning. « Ces souvenirs prévieux, ces photos, ces messages vocaux et ces conversations avec les amis et la famille peuvent être très difficiles à laisser derrière soi, et c’est un problème que nous avons voulu résoudre », a déclaré la firme.

Google facilite le transfert de l’historique WhatsApp d’iOS vers Android

Cela fait quelques mois que Google prépare cette fonctionnalité que les utilisateurs attendent avec impatience. Avec Android 12, il suffira donc de connecter les deux smartphones et de scanner le QR Code qui s’affiche sur l’iPhone pour démarrer la migration. Cette fonctionnalité est d’ores et déjà disponible sur les Samsung Galaxy, comme l’avait annoncé le constructeur coréen, ainsi que sur les Pixel qui ont déjà reçu la dernière version d’Android. Les prochains smartphones avec Android 12 pourront également effectuer la manipulation.

« Notre équipe a travaillé main dans la main avec WhatsApp pour s’assurer que vos données restent protégées tout au long du processus de transfert, afin que personne d’autre ne puisse jamais accéder à vos informations et fichiers », assure Google. « L’historique de vos conversations WhatsApp sera simplement copié de votre iPhone vers votre nouveau téléphone Android, et nous ferons automatiquement en sorte que vous ne receviez pas de nouveaux messages sur l’ancien appareil pendant que le transfert est en cours. »

Source : Google