Android 12 : l’Amazon Appstore est bugué, les applications ne se lancent plus

L'Amazon Appstore ne parvient pas à fonctionner convenablement sur Android 12. Les utilisateurs sont dans l'incapacité d'ouvrir les applications. Mise au parfum, l'équipe technique d'Amazon planche sur le problème pour tenter d'apporter une solution rapidement.

Sur Windows 11, l'Amazon Appstore permet de mettre la main sur des applications Android pour les faire tourner sur l'OS de Microsoft. Mais le magasin d'applications du géant du web est également (et surtout) disponible sur les smartphones Android. Alternative au Google Play Store, l'Amazon Appstore ne parvient toutefois pas à fonctionner sur la nouvelle itération du système d'exploitation mobile, Android 12.

Sur le forum d'Amazon, nombre d'utilisateurs ont signalé le problème, ne parvenant tout bonnement pas à utiliser leurs applications après avoir installé Android 12. Toutes les apps sont concernées, qu'elles soient gratuites ou payantes. « J'ai vidé le cache, le stockage, désinstallé, connecté et déconnecté, essayé via le WiFi et les données mobiles. L'application s'ouvre, mais rien ne s'affiche », déplore notamment l'utilisateur Félix S, détenteur d'un Pixel 6.

L'Amazon Appstore bugué sur Android 12 : les utilisateurs commencent à perdre patience

Jusqu'à présent, près d'une centaine de personnes ont signalé le problème sur le forum d'entraide depuis le 25 octobre. Et ils sont évidemment bien plus nombreux à être victimes de ce dysfonctionnement majeur, près de 4000 internautes ayant notamment consulté la page du forum, en quête d'une solution viable.

Il y a 15 jours, une modératrice a en outre répété qu'Amazon planchait toujours sur le problème : « Désolé d'apprendre que vous rencontrez tous le problème avec Amazon Appstore sur Android 12. Notre équipe technique est au courant du problème. J'ai vérifié et ils travaillent toujours sur sa résolution ».

De leur côté, les utilisateurs s'impatientent et s'étonnent que la compatibilité avec l'Amazon Appstore n'ait pas été éprouvée efficacement lors des tests réalisés en amont de l'arrivée du nouveau système d'exploitation. Espérons que le souci soit résolu le plus rapidement possible. À noter que les problèmes avec Android 12 ne touchent pas seulement l'Amazon Appstore. Android 12 provoque également de gros bugs dans les vidéos WhatsApp, des bandes vertes apparaissant sur les séquences chez certains utilisateurs.

Source : Forum Amazon