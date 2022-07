Android 12 : la dernière mise à jour sécurité active la VoLTE sur les Pixel

Google vient de déployer la mise à jour de sécurité Android de juillet 2022 sur Android 12. Hormis les traditionnels correctifs, la firme de Mountain View a profité de ce patch pour activer la VoLTE sur les Pixel 6 et 6 Pro en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et dans les régions du Pacifique.

Qui dit début de mois dit déploiement de la nouvelle mise à jour de sécurité Android. Comme d'habitude, les Google Pixel sont les premiers smartphones à en profiter. A partir du Pixel 4 en tout cas, puisque les Pixel 2 et 3 ne sont plus suivis par le constructeur.

Selon les informations partagées par Google, le patch de sécurité Android de juillet 2022 corrige plusieurs vulnérabilités importantes. Il y a notamment deux CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) corrigées dans la section Framework d'Android 12, 12L, 11 et 10. Une fois exploitées, elles pouvaient conduire à la divulgation d'informations de localisation sans avoir besoin d'accéder à une quelconque permission.

Google active la VoLTE sur les Pixel 6 via la dernière MAJ Android

Au niveau du système, “la vulnérabilité la plus grave de cette section pourrait conduire à l'exécution de code à distance sans qu'aucun privilège d'exécution supplémentaire ne soit nécessaire”, explique Google. Au total, Google a publié des correctifs pour 9 failles dans la section système, tandis qu'une vulnérabilité dans le système Google Play a également fait l'objet d'un patch. On retrouve également plusieurs failles dans les composants des fabricants de puces, à savoir sept chez Mediatek et cinq chez Qualcomm.

Quatre vulnérabilités ont été également été trouvées dans les composants Unisoc, société chinoise spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs. Notez par ailleurs qu'avec cette mise à jour de sécurité Android, Google en a profité pour activer la VoLTE sur les Pixel 6 et 6 Pro en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et dans les régions du Pacifique. Pour rappel, cette technologie permet de passer des appels en passant par la 4G. Extrêmement pratique lorsque le signal est faible par exemple.

Pour rappel, vous pouvez trouver le numéro de la version d'Android, le niveau de correctif de sécurité et celui des mises à jour du système Google Play de votre appareil dans l'application Paramètres. Nous vous envoyons des notifications lorsque des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez également vérifier vous-même la disponibilité de ces mises à jour. Pour ce faire, rendez-vous dans Système, puis Mise à jour du système.