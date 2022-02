Android 12 : Google devrait forcer tous les constructeurs à adopter Material You

Google pourrait obliger les constructeurs à adopter Monet pour leur surcouche Android 12. Ce nouveau code visuel faisant partie intégrante de Material You inclus des couleurs dynamiques et est l’une des grosses nouveautés de cette itération.

Android 12 introduit un nouveau design nommé Material You, qui se veut plus clair, plus intuitif et plus joli à l’œil. Il inclut un système appelé Monet, qui permet de personnaliser les couleurs de l’interface selon le fond d’écran. Selon Android Police, les constructeurs tiers appliquant une surcouche sur Android 12 devront l'utiliser sur leurs smartphones.

Comme l’indique le site, en citant une source chez Google, la firme de Mountain View exigerait que les futures surcouches d’Android adoptent ce système. Cette nouvelle politique devrait être effective sur tous les smartphones tiers à partir du 12 mars prochain. Monet devra aussi être disponible sur Android 12L, la version de l’OS dédiée aux écrans pliables.

Les surcouches d’Android 12 devront utiliser les nouveautés d’Android 12

Pour se faire, Google aurait rendu Monet open source afin que les différents constructeurs puissent travailler dessus. Selon Android Police, la société exigerait que les surcouches proposent au moins une couleur dérivée du fond d’écran installé ainsi qu’une palette de trois nuances d’une même couleur. Comme cela se fait déjà sur Android 12 stock, en somme.

Nous pouvons déjà profiter de Monet sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, qui proposent Android 12 sans aucune surcouche. Des constructeurs comme Samsung se sont déjà pliés à cette règle. One UI 4 embarque Monet afin de personnaliser au mieux son interface. Xiaomi et Motorola seraient déjà en train de modifier leur surcouche pour l'y inclure. A termes, ce code visuel sera disponible pour tous.

Pour rappel, Android 12 est sorti en automne dernier avec les Pixel 6. En plus d’une grosse refonte visuelle, cette version s’axe sur la sécurité des données, avertissant par exemple l’utilisateur si sa caméra et son micro sont activés et en supprimant automatiquement les autorisations pour les applications inutilisées depuis plusieurs mois. Cette nouvelle version devrait se démocratiser sur tous les smartphones et tablettes récentes dans le courant de l'année 2022.

Source : Android Police