Andor saison 2 : ce nouveau trailer est tellement épique que vous n’allez pas vous andor-mir

La rébellion s'intensifie dans la galaxie lointaine, très lointaine ! La nouvelle bande-annonce d'Andor saison 2 vient de débarquer, et elle promet du lourd. Diego Luna est de retour en Cassian Andor, prêt à en découdre avec l'Empire.

L'attente touche à sa fin pour les fans de Star Wars. Disney+ vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce explosive pour la deuxième et ultime saison d'Andor, qui débarquera sur nos écrans le 22 avril prochain. Cette série, qui a conquis la critique lors de sa première saison, s'apprête à conclure en beauté l'histoire de Cassian Andor, le héros incarné par Diego Luna.

Cette saison 2 promet d'être encore plus intense que la précédente, avec d’ailleurs un budget record pour Disney+. On y retrouvera Cassian prenant une place de plus en plus importante au sein de l'Alliance Rebelle, alors que la guerre contre l'Empire se profile à l'horizon. La bande-annonce nous offre un aperçu des enjeux colossaux qui attendent nos héros, avec son lot de trahisons, de sacrifices et de conflits qui s'annoncent particulièrement épineux.

Un casting de choc pour une conclusion épique

Aux côtés de Diego Luna, on retrouvera des visages familiers comme Stellan Skarsgård dans le rôle de Luthen Rael, Genevieve O'Reilly en Mon Mothma, et Adria Arjona qui reprend son rôle de Bix Caleen. Mais la surprise vient de l'apparition de Ben Mendelsohn, qui fait son retour dans le rôle du redoutable Directeur Orson Krennic, personnage clé de Rogue One. Et pour le plus grand bonheur des fans, le droïde K-2SO, voix par Alan Tudyk, fera également son entrée dans la série.

Cette ultime saison adopte un format de diffusion original : trois épisodes seront mis en ligne chaque semaine, formant des chapitres distincts qui se dérouleront sur des périodes spécifiques. Tony Gilroy, le créateur de la série, a révélé que le tristement célèbre Massacre de Ghorman, un événement crucial dans l'histoire de Star Wars, sera au cœur de l'intrigue.

Andor s'est imposée comme l'une des séries les plus appréciées de l'univers Star Wars, avec des notes exceptionnelles sur Rotten Tomatoes. Cette deuxième saison promet de nous emmener aux portes des événements de Rogue One, bouclant ainsi la boucle de manière spectaculaire. En attendant, vous pourrez retrouver ici un autre trailer de la série.