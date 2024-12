Andor : la saison 2 est la série Star Wars la plus chère jamais produite par Disney

Attendue en avril 2025, la saison 2 d'Andor peut déjà se targuer d'être la série Star Wars la plus chère jamais produite par Disney.

“J'ai dépensé sans compter” disait John Hammond dans Jurassic Park. On peut en dire autant de Disney avec la seconde saison d'Andor. La série, attendue sur Disney+ en avril 2025, a littéralement fait exploser tous les compteurs comme le rapportent nos confrères du site Forbes.

En effet, les futures aventures du rebelle ont coûté la bagatelle de 290 millions de dollars à la firme aux grandes oreilles entre novembre 2022 et 2023. Résultat, le show s'impose d'ores et déjà comme la production Star Wars la plus chère jamais produite par l'entreprise américaine.

Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus que les 280 millions de dollars dépensés pour les onze mois de production de Star Wars : les Derniers Jedi en 2019. Même constat pour Star Wars : le Reveil de la Force, qui aura coûté tout de même 243 millions de dollars à Disney en 2016.

La saison 2 d'Andor va coûter plus de 300 millions de dollars

Pour en revenir à Andor, la facture devrait d'ailleurs s'alourdir davantage. Pour cause, les 290 millions de dollars dépensés entre 2022 et 2023 ne couvrent même pas l'intégralité du tournage de la saison 2. Pour cause, la production de la série a été mis en pause durant l'été 2023 en raison de la grève des scénaristes décrétées par la SAG-AFTRA et elle n'a pu reprendre qu'en janvier 2024. Finalement, le clap final a retenti un mois plus tard.

Et comme la majorité des séries à très grand budget, elle s'est suivie d'une année complète en post-production. En d'autres termes, la saison 2 d'Andor devrait dépasser aisément les 300 millions de dollars de budget. Un record. Et si l'on s'amuse à cumuler les sommes mises sur la table pour les deux saisons, on atteint les 645 millions de dollars d'après Forbes !

Attention, gros budget ne rime pas toujours avec qualité

De prime abord, on serait tenter de dire que ces investissements ont payé, Andor pouvant se targuer d'être la production Star Wars récente (films et séries confondus) la mieux notée avec un score impressionnant de 96 % sur Rotten Tomatoes.

Néanmoins, l'histoire nous a bien appris que l'argent ne fait pas tout et ne rime pas forcément avec qualité, loin de là. En témoigne le fiasco de The Acolyte. Dotée d'un budget extrêmement confortable de 230 millions de dollars, la série aura finalement été annulée après sa première saison en raison des retours très négatifs du public.