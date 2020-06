AMD signe l’arrête de mort des cartes graphiques équipées de 4 Go de mémoire

C’est la fin d’une époque pour les cartes graphiques. Le fabricant AMD vient en effet de déclarer que les modèles équipés de seulement 4 Go sont devenus obsolètes. Les utilisateurs vont devoir passer à des composants pourvus d’une quantité supérieure de mémoire.

Depuis près de 30 ans, le marché des cartes graphiques a toujours eu pour maître-mot un besoin grandissant de puissance. S’il y a quelques années, une carte équipée de 4 Go de VRAM était encore amplement suffisante pour faire tourner les jeux les plus récents, cette époque semble désormais résolue. C’est ce qui ressort tout du moins d’une série de benchmarks menée par AMD, qui conseille désormais de se tourner vers des composants pourvus de 6 ou 8 Go minimum.

AMD préconise au moins 6 ou 8 Go de VRAM

Selon AMD, une carte de 8 Go permet de faire tourner Doom Eternal en 1080p à 75 i/s, une opération totalement impossible à l’aide d’une carte équipée de 4 Go de VRAM. Toujours d’après le constructeur, des jeux comme Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare ou Wolfenstein II The New Colossus connaissent un gain de puissance de 12 à 24% lorsqu’ils tournent avec une carte de 8Go.

Mais AMD va plus loin que le simple gain de performances en évoquant les difficultés que les joueurs peuvent rencontrer à l’aide d’une carte de 4 Go. « En jouant avec une quantité insuffisante de mémoire graphique, même en 1080p, les joueurs peuvent s’attendre à plusieurs problèmes : messages d’erreur, framerate limité, saccades et problèmes de texture. » Voilà ce que déclare le constructeur à propos des cartes graphiques équipées de seulement 4 Go de VRAM.

Les propos du fabricant s’appuient sur des benchs effectués à l’aide de cartes faiblement équipées en mémoire, et des modèles mieux pourvus, comme la RX 5500 XT, laquelle bénéficie de 8 Go de VRAM. On pouvait s’en douter, AMD conseille donc de passer le cap des 4 Go de mémoire vidéo et fait bien évidemment la promotion de ses propres solutions : « avec les GPU Radeon RX Series et 6 ou 8 Go de VRAM, vous profitez d’un jeu en configurant ses paramètres d’affichage au maximum. »

AMD pousse les joueurs, au travers de cette étude, vers des solutions mieux équipées. Ce qui ne veut pas dire que les cartes de 4 Go de VRAM soient devenues totalement inutilisables du jour au lendemain et peuvent encore faire l’affaire, notamment pour de la bureautique, avec des jeux peu gourmands en ressources ou en baissant le niveau de détails et la définition. La question est désormais de savoir combien de temps ces cartes vont encore tenir et si les éditeurs de jeu ne vont pas finir par imposer eux aussi des cartes mieux équipées.

