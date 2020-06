Call of Duty ne recevra pas ses mises à jour cette semaine, que ce soit sur sa version PC (Modern Warfare) ou sa version mobile (Call of Duty Mobile). Une décision qu’a prise Activision au regard des évènements qui secouent les Etats-Unis. Après Sony et EA, Activision est le troisième poids lourd du jeu vidéo à abandonner l’idée de tenir un événement cette semaine.

Call of Duty attendra. Activision a en effet décidé de retarder la sortie du prochain gros contenu gratuit pour son Modern Warfare sur PC et son Call of Duty Mobile. C’est dans un message placide publié sur Twitter que l’éditeur a annoncé la nouvelle. La raison de ce report est évidente : Activision ne souhaite pas sortir son contenu tant que les émeutes secoueront les villes américaines.

Nous attendons tous de pouvoir jouer aux nouvelles saisons de Modern Warfare, Warzone (ndlr : le mode battle Royale du titre) et Call of Duty Mobile. Mais ce n’est pas le moment.

Nous allons retarder le lancement de la saison 4 de Modern Warfare et la saison 7 de Call of Duty Mobile à des dates ultérieures.

Mais maintenant, c’est l’heure pour ceux qui se battent pour l’égalité, la justice et le changement de se faire entendre.

Nous nous tenons à vos côtés.

Ces saisons devaient apporter de nouvelles cartes multi-joueurs, de nouvelles armes ainsi que de nouveaux objets esthétiques. Elles devaient à l’origine sortir le 3 juin. Il faudra donc faire preuve d’un peu de patience, Activision ayant fait le choix de ne pas empiéter sur l’actualité. Cela peut se comprendre, surtout quand on connait la licence qui n’hésite jamais à mettre des images violentes en avant.

Le monde du jeu vidéo secoué par l’actualité

Activision n’est pas le premier acteur du jeu vidéo à décaler un événement en cette période trouble. EA a ainsi suspendu une présentation de son jeu Madden 21. Sony a aussi fait le choix de reporter la conférence censée montrer les premiers jeux Playstation 5, prévue jeudi 4 juin, à une date ultérieure.

Des gestes officiellement pour soutenir le mouvement de protestation. Nous pouvons également y voir une manière de ne pas laisser l’actualité empiéter sur ces événements afin d’avoir la plus large audience possible. Qui s’intéresserait aux premiers jeux PS5 alors que toute l’Amérique brûle ? Cela fait désormais une semaine que de larges manifestations dénonçant les violences policières secouent les Etats-Unis à la suite du meurtre de George Floyd par un policier.