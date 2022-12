AMD RX 7900 : la nouvelle mise à jour de la carte graphique va faire baisser votre facture d’électricité

Votre carte graphique AMD RX 7900 XT ou XTX consomme beaucoup plus qu’elle ne le devrait ? Pas de panique, AMD a déployé un nouveau pilote qui devrait corriger cette consommation électrique excessive.

Si les nouvelles cartes graphiques RX 7900 d’AMD se montrent très intéressantes à l’achat par rapport à leurs rivales de la série 4000 de Nvidia, celles-ci souffrent d’un problème de consommation élevée dans certains cas d’utilisation. En effet, certains de nos confrères se sont aperçus que les nouveaux GPU de la famille RX 7900 consomment une quantité surprenante d'énergie lors du décodage de vidéos, lorsque les configurations multimoniteurs sont au ralenti, ou lorsque les fenêtres du bureau sont déplacées.

On parle ici d’une consommation souvent près de deux fois plus élevée que les autres cartes graphiques du marché, ce qui est évidemment beaucoup plus que nécessaire. Heureusement, AMD vient de déployer un nouveau pilote, et ce dernier devrait vous permettre de réduire considérablement votre facture d’électricité.

AMD corrige la consommation élevée de ses cartes graphiques RX 7900

Adrenalin Edition 22.12.2 WHQL, un pilote exclusif de la série RDNA 3, promet de réduire de manière significative l'utilisation de l'énergie lorsque le GPU est utilisé pour accélérer le décodage vidéo. La mise à jour compte également d’autres améliorations, comme la résolution d’un bug qui apparaissait lors de l'utilisation de la super définition virtuelle avec des configurations multiécrans, un plantage du système lors du changement de mode d'affichage avec des configurations à 4 écrans, mais aussi un plantage lors du chargement de Marvel's Spider-Man : Miles Morales.

Cependant, AMD note que la consommation élevée en mode veille lors de l'utilisation d'écrans haute définition et à taux de rafraîchissement élevé n’est pas réglée. Le géant promet donc déjà une future mise à jour pour résoudre les autres problèmes de consommation énergétique. Pour télécharger le nouveau pilote, on vous rappelle que vous pouvez passer directement par le logiciel dédié AMD Software: Adrenalin Edition, ou télécharger directement le fichier de la mise à jour sur le site officiel pour votre ordinateur Windows 10 ou Windows 11.

En attendant, on vous rappelle que les RX 7900 XT et RX 7900 XTX sont disponibles à la vente en France depuis quelques jours maintenant. Cependant, il pourrait être difficile de se procurer un exemplaire, puisque les scalpers ont comme d’habitude accaparé les premiers arrivages.