Radeon RX 7900 : les scalpers se sont accaparés les premiers arrivages, quelle surprise…

Il n’y a déjà presque plus de Radeon RX 7900 ! C’est un peu à cause des suspects habituels : les scalpers. AMD a, semble-t-il, prévu le coup. Un nouvel arrivage de GPU devrait atterrir sur nos étals incessamment sous peu.

Sitôt sorties, sitôt scalpées ! Avant le lancement des Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT, effectif depuis hier, AMD avait annoncé que les stocks des marchands seraient bien fournis. Théoriquement donc, il y en aura pour tout le monde. L’apparition en ligne des cartes graphiques a bien donné lieu à une ruée vers les GPU, et malheureusement, il n’y en a déjà plus, ou très peu. Les responsables de cette pénurie organisée sont toujours les mêmes : les scalpers, qui achètent les premières livraisons de composants en très grand nombre pour les revendre plus cher.

À en croire Digital Trends, il n’aura donc fallu que quelques minutes pour que les rayons virtuels soient vidés de leur contenu. Impossible de trouver le moindre GPU, que ce soit sur le site du fondeur ou chez les boutiques en ligne. C’est une bonne nouvelle pour AMD : le lancement des Radeon RTX 7900 est déjà un succès. C’est moins réjouissant si vous comptiez vous procurer une carte graphique abordable : les scalpers, encore eux, se sont accaparés les premières unités disponibles. Et bien évidemment, ils veulent tirer profit de leur trésor de guerre en les revendant bien plus cher que le prix conseillé. Certains d’entre eux cherchent à réaliser des bénéfices allant de 67 % à 80 %.

Les scalpers veulent jouer avec la loi de l'offre et de la demande, mais AMD va inonder le marché de nouveaux GPU

Une recherche sur un site français de vente de particulier à particulier nous renvoie vers une personne proposant une XFX Radeon RX 7900 XTX pour 1700 €, alors que son prix ne devrait, a priori, pas dépasser les 1400 €. AMD a prévu de mettre plus de 200 000 cartes sur le marché avant le début de l'année 2023. Pas sûr donc que les scalpers arrivent à leurs fins. Il est urgent d’attendre si vous comptiez acheter le GPU d’AMD.

Les premières tendances montrent que les gamers se fournissent en RX 7900 XTX plutôt qu’en RX 7900 XT. Le phénomène est identique à celui constaté avec les GeForce RTX 4090 : les gens préfèrent s'offrir des produits un peu plus chers, mais plus performants.