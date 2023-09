Amazon vous fera payer pour utiliser Alexa, l’Europe veut forcer Apple à ouvrir son écosystème, le Pixel 8 Pro fuite en images, c’est le récap

De l’actualité de la Tech du mercredi 27 septembre, on retiendra que la mise à jour Moment 4 n’est pas celle que l’on croit. On notera aussi que le flagship d'Apple tient son rang, comme vous pourrez le constater dans notre test approfondi de l'iPhone 15 Pro Max. On apprend par ailleurs qu'il faudra bientôt passer à la caisse pour utiliser Alexa, l'assistant intelligent d'Amazon. L'UE n'en a pas fini avec Apple, et demande maintenant à la firme californienne d’ouvrir son écosystème à la concurrence. La fuite du jour nous provient d'un internaute vietnamien, qui nous fait le plaisir de partager des images du nouveau flagship de Google, le Pixel 8 Pro, à une semaine de sa présentation officielle.

Amazon envisage de créer un abonnement pour Alexa

Un dirigeant d’Amazon déclare que la compagnie envisage de rendre payante l’utilisation d’Alexa, l’assistant intelligent du géant du commerce en ligne. L’heure a sonné de rentabiliser les millions de dollars dans cette technologie qu’Amazon développe apparemment à perte. Seriez-vous prêt à payer plus pour les services d’un assistant vocal ?

L’Europe veut qu’Apple accepte les services concurrents dans son écosystème

Apple est notoirement connu pour garder un contrôle strict sur ce qu’il est possible de faire avec ses appareils et ses logiciels. Pour certains, cela a pour avantage de créer une expérience polie et unifiée. Pour d’autres, c’est une prison (dorée), où les possibilités de personnaliser son appareil sont trop limitées. Ceux-là seront heureux d’apprendre que cela pourrait bientôt changer sous l’impulsion, une fois encore, de l’Union européenne.

Le futur flagship de Google se dévoile avant l’heure

Une semaine avant son officialisation, le Pixel 8 Pro fait une apparition en images dans les mains d’un internaute trop heureux de partager sa « trouvaille » sur Twitter. Du nouveau flagship on sait déjà qu’il fera ses débuts sous les projecteurs en compagnie d’Android 14 et qu’il sera propulsé par un Tensor G3 et il coutera entre 1099 et 1299 €. En attendant de pouvoir le saisir, on peut l’admirer en photos. Plus de détails sur sa prise en main dans l’article.

