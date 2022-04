Amazon veut se lancer dans le metaverse avec son propre casque de réalité virtuelle et augmentée

Amazon ambitionne de se lancer dans le metaverse. Le géant américain développe un mystérieux projet lié à la réalité virtuelle ou augmentée. En miroir d'Apple et Meta, Amazon souhaite visiblement mettre au point des lunettes connectées ou un casque VR.

Depuis que Facebook s'est renommé Meta, de nombreuses marques se sont lancées dans les univers numériques accessibles en réalité virtuelle, comme Nike, Adidas ou encore Samsung. D'après plusieurs offres d'emploi publiée sur son site officiel, Amazon se penche également sur la question.

Le géant du commerce en ligne est visiblement à la recherche d'un “responsable principal du programme technique” capable de transformer un concept de recherche relatif à la réalité étendue en “produit de consommation magique et utile pour le monde”.

Amazon veut rivaliser avec Meta et Apple

La réalité étendue (XR) décrit une technologie qui combine la réalité virtuelle, qui isole l'utilisateur de son environnement, avec la réalité augmentée, qui affiche plutôt des éléments en 3D en superposition de l'environnement.

Amazon développe vraisemblablement un casque dédié à la réalité virtuelle ou augmentée ou une paire de lunettes connectées. La firme de Jeff Bezos ambitionne donc de rivaliser avec Apple et Meta. Les deux géants californiens développent déjà activement leurs propres solutions pour accompagner l'adoption du metaverse.

D'après les dernières rumeurs, Apple lancerait un casque de réalité étendue dans le courant de l'année prochaine. Le projet, actuellement évoqué sous l'appellation Apple Glass, serait teasé dès le mois de juin 2022 lors de la WWDC, la conférence annuelle dédiée aux développeurs.

De son côté, Meta (ex-Facebook) ambitionne de lancer la première version de ses lunettes connectées dans le courant 2024. L'accessoire permettrait notamment d'échanger avec des proches sous forme d'hologrammes en réalité augmentée.

Le projet d'Amazon est visiblement au stade embryonnaire. Dans les offres d'emploi, le groupe américain précise que les embauches éventuelles feront partie d'un “effort de développement de nouvelles infrastructures” qui comprendra “l'élaboration de code pour les premiers prototypes”.

Pour le moment, Amazon n'en dit pas plus sur l'angle de développement du projet. On ignore si le groupe penche plutôt pour des lunettes connectées ou un casque VR plus traditionnel. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur l'arrivée d'Amazon dans le metaverse, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.