Amazon vend plus de 70 produits défectueux et dangereux sur son site

Amazon commercialise plus de 70 produits défectueux et dangereux sur son site web, révèle une enquête de CNN. Vendus sous le label Amazon Basics, ces articles défaillants ont généré plus de 1500 signalements de clients depuis 2016. D’après les témoignages, certains produits ont même explosé ou pris feu en pleine utilisation.

Une enquête de CNN publiée ce jeudi 10 septembre a identifié plus de 70 articles dangereux sur Amazon. Le média a recensé plus de 1 500 avis d’acheteurs mécontents depuis 2016 pour des produits Amazon Basics. Cette section du site vend des « articles de tous les jours comme des câbles HDMI, des batteries et des câbles audio pour équiper vos appareils électroniques, ainsi que des articles de première nécessité, comme des draps de lit ou des serviettes de bain ». Lancé en 2009, Amazon Basics commercialise actuellement plus de 5000 produits dans le monde.

Un câble USB Amazon Basics provoque une incendie

Les témoignages réunis par CNN sont inquiétants. Les internautes lésés y décrivent « des produits qui fument, explosent, fondent, prennent feu ou provoquent des dysfonctionnements électriques ». Dans certains cas, ces articles défaillants ont provoqué des incendies au domicile des acheteurs. Le média rapporte le témoignage d’un internaute dont le câble USB qui rechargeait son smartphone a été rongé par les flammes, détruisant sa chaise de bureau dans la foulée. D’après les autorités dépêchées sur place, le câble USB a été victime d’un court-circuit.

Des experts en électronique dénichés par CNN ont examiné certains des produits défaillants, dont un four à micro-ondes. Ils y ont découvert un grave problème de conception susceptible de provoquer un feu. « Dès que les chercheurs l’ont allumé, le micro-ondes a commencé à produire des étincelles et à fumer » explique CNN. Après avoir réalisé une enquête sur 8 des articles concernés, Amazon affirme que les produits respectent toutes ses normes de sécurité et de qualité. Néanmoins, certains des produits mentionnés ont été retirés de la vente.

Ce n’est pas la première qu’Amazon est accusé de vendre des produits dangereux. L’an dernier, une enquête du Wall Street Journal assurait avoir découvert plus de 4000 produits dangereux et illégaux sur le site de ecommerce. Les produits identifiés ne respectaient pas les législation et les normes de conformité en vigueur. Parfois, on trouve même des contrefaçons sur Amazon.

Source : CNN