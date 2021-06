Amazon vend désormais des articles IKEA, idéal pour éviter les ruptures de stock

On retrouve désormais plusieurs articles IKEA sur Amazon. On peut ainsi acheter des meubles, des objets de décoration ou encore des plantes commercialisés par la firme suédoise sur la plateforme de Jeff Bezos. Ce partenariat permettra aux clients de bénéficier d’une alternative lorsque le produit recherché n’est plus disponible en magasin.

Lorsqu’IKEA s’associe à une autre marque, c’est généralement pour produire de nouveaux articles plus ou moins farfelus. Son partenariat avec Asus l’a notamment amené à vendre des meubles ROG destinés aux gamers, marché grandissant dans l’achat de mobilier. À côté, la firme suédoise n’hésite pas à virer dans l’absurde, comme avec son partenariat avec Renault qui vise à créer la toute première voiture électrique en kit. En revanche, cette dernière a toujours tenu à commercialiser ses propres produits sans passer par un revendeur.

C’est donc une petite surprise de voir des produits IKEA débarquer sur Amazon, pourtant concurrent direct puisque la plateforme vend elle-même des meubles et autres objets de décoration. Étagères, tabourets, chaise, mais aussi plantes d’intérieurs et même accessoires de cuisines, c’est toute une panoplie d’objets du quotidien fabriqués par le géant suédois que l’on peut désormais acheter sur Amazon. Parfois mêmes à des prix inférieurs. Le matelas à mémoire de forme, entre autres, se vend 143,85 € contre 161,13 € en magasin.

Un partenariat pour contourner les ruptures de stock

Quel intérêt pourrait bien avoir IKEA à vendre ses produits sur une plateforme concurrente ? Dans une période où la pénurie pointe le bout de son nez dans tous les secteurs, aussi bien tech que plus grand public, la firme suédoise pourrait bien chercher à rendre disponibles ses produits sur plusieurs canaux différents. De cette manière, un article qui ne serait plus disponible en magasin où sur le site d’IKEA le sera peut-être sur celui d’Amazon.

Il s’agit en tout cas d’une première pour le vendeur de meubles. Difficile à dire si d’autres partenariats de ce genre seront signés, ou même si celui-ci est temporaire ou vise sur le long terme. Quoi qu’il en soit, vérifiez bien les prix affichés par les deux plateformes. Vous pourrez bien tomber sur une offre plus avantageuse sur l’une que sur l’autre.