Ikea et Asus vont vendre des meubles ROG pour les gamers, les voici en images

Asus, via sa gamme ROG, collabore avec Ikea pour proposer des meubles dédiés aux joueurs. Alors que la présentation est imminente, une fuite nous montre à quoi pourrait ressembler cette ligne. Sans surprise, nous sommes sur des produits dédiés à la bureautique. Ils seront disponibles en France à la fin de l’année 2021.

En septembre dernier, Asus et Ikea ont annoncé leur partenariat pour concevoir une ligne de meubles dédiés aux joueurs. La présentation officielle des premiers modèles doit se dérouler cette semaine, mais grâce à un leaker sur Twitter, on peut savoir en avance ce qui nous attend.

Nous avons là des meubles dédiés à la bureautique et axés sur le jeu. On peut par exemple admirer un bureau à hauteur modulable avec une grande surface (160 x 180 cm) pour poser tout son matériel. On remarque que ce bureau est aussi bien disponible en noir qu’en blanc et qu’il coûte environ 75 dollars. Un deuxième, qui semble disposer d’un tableau de commande sur la droite, est lui affiché à plus de 500 euros.

Des meubles pour g@m3rz

D’autres objets intéressants sont présentés dans cette fuite, comme un caisson avec des rangements pratiques affiché à 75 euros environ. On voit aussi une étagère à 25 euros, différents objets dédiés au bureau (comme un coussin ou un porte-gobelet) ou encore un siège gamer.

Tout cela sera présenté en détail par Ikea le 29 janvier. Au total, ce seront une trentaine de produits qui seront vendus avec le sigle ROG. En plus de se montrer pratiques pour le bureau, ces différents meubles adopteront un design qui ira de paire avec votre ordinateur g@m3r.

Dans un premier temps, ces produits ROG ne seront vendus que dans les magasins situés en Chine. Mais la marque suédoise a d’ores et déjà annoncé que toute la gamme serait commercialisée partout dans le monde à partir d’octobre. On espère que ce sera le cas, le coronavirus nous ayant habitué aux retards. Il sera donc bientôt possible de trouver un bureau gamer Utespelare dans les magasins, entre les étagères Kallax, les armoires Idäsen et les fausses PS5 en carton.

Et vous, comment trouvez-vous ces meubles ? Cette fuite vous donne-t-elle envie d’en voir plus ? Dites-le-nous dans les commentaires !