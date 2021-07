Amazon : le rachat de la MGM pourrait être illégal selon les États-Unis

Amazon rencontre quelques soucis judiciaires après son rachat de la MGM. La Federal Trade Commission, l’organisme de régulation de la concurrence aux États-Unis, a en effet lancé une enquête visant à déterminer les conditions de la transaction.

En mai dernier, Amazon s’est offert un petit cadeau à 8,45 milliards de dollars : la MGM. Cette opération va permettre au géant d’Internet d’enrichir considérablement le catalogue de son service de streaming, plus précisément de 4000 films et de 17 000 heures de programmes TV. L’objectif ultime reste de concurrencer les grands noms du secteur, à savoir Netflix et Disney+. Si Amazon ne peut pas se targuer d’avoir des séries originales de la même qualité, ou de bénéficier de Marvel et Pixel dans son portefeuille, ce coup stratégique peut tout de même l’aider à rester dans la course.

Oui mais voilà, la transaction a soulevé quelques questions auprès des autorités de régulation. La Federal Trade Commission (FTC), l’organisation américaine chargée d’empêcher la concurrence déloyale, soupçonne Amazon d’avoir « boosté illégalement » son influence dans tous ses domaines d’activité, et non seulement celui du streaming. En rachetant la MGM, la firme a en effet obtenu les droits d’utilisation de ses licences phares, comme James Bond, Rocky ou encore The Handmaid’s Tale.

Amazon a-t-il racheté illégalement la MGM ?

Contrairement à Netflix, Amazon ne se contente pas de gérer sa plateforme de streaming et est présent dans bon nombre de secteurs, proposant aussi bien des services que des produits. Cet avantage que lui procure le rachat de la MGM pourrait ainsi expliquer la somme colossale que le géant a dû débourser pour obtenir les droits d’utilisation et de diffusion. Les détails de la transaction, que chaque entreprise doit transmettre à la FTC en cas de fusion, sont donc en cours d’examen par l’organisation.

Sur le même sujet : Amazon lancerait une nouvelle série Stargate grâce au rachat de la MGM

Ce ne sont pas les seuls ennuis judiciaires auxquels doit faire Amazon en ce moment. La firme est en effet accusée d’avoir augmenté les produits de ses concurrents sur sa plateforme, alors qu’elle propose des articles similaires confectionnés par ses soins à des tarifs préférentiels. De manière générale, les géants du web font l’objet de nombreuses enquêtes ces derniers temps concernant leurs pratiques anticoncurrentielles respectives.

Source : The Information