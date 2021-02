Amazon Marketplace : le problème des faux avis empire à cause des vendeurs tiers

Les vendeurs de l'Amazon Marketplace sont nombreux à recourir aux faux avis pour augmenter leur visibilité. L'association de consommateurs Which? révèle qu'au moins 10 sites internet se sont spécialisés dans la vente de faux avis. Face au phénomène, Amazon semble pour l'instant dépassé.

Les faux avis sont de plus en plus nombreux sur Amazon selon l'association de consommateurs britannique Which? qui révèle qu'une dizaine de sites proposent d'acheter directement des “avis” clients. Les prix démarrent à 5 livres sterling sur certains sites, tandis que d'autres proposent de recevoir gratuitement des produits en échange de l'écriture d'un avis.

A en croire l'enquête de Which? Amazon peine à endiguer le phénomène. Un représentant de la firme cité par BBC se contente de rappeler que Amazon “retire les faux avis et prend des mesures contre tous ceux impliqués dans des abus“. Il n'empêche, une petite recherche sur le net suffit à trouver des “packages” avec par exemple 50 faux avis dès 620 livres sterling, ou 1000 faux avis pour 8 000 livres sterling.

Amazon Marketplace : certains vendeurs achètent les faux avis au prix de gros

Which? ajoute que cinq de ses sites sont responsables de la plupart des faux avis, avec plus de 700 000 “faux testeurs” selon l'enquête de l'association. On apprend également que le marché est également très prisé des internautes qui peuvent, en écrivant des faux avis, obtenir de l'argent, ainsi que des produits gratuits. La rémunération peut atteindre jusqu'à 10 livres sterling par faux avis. Pour l'heure ce type de pratique, si elle contrevient aux règles d'Amazon, est légal dans la plupart des pays,

Which? appelle donc le législateur britannique à faire quelque chose pour mettre fin au problème. Les faux avis ne font pas qu'aider les vendeurs tiers à avoir plus de visibilité sur Amazon. Ils conduisent en effet des clients à acheter des produits inadaptés en les trompant avec des articles dont le prix ne correspond pas à la valeur.

Si vous avez l'habitude d'acheter sur la Marketplace d'Amazon voici quelques conseils pour ne pas vous laisser duper par les faux avis :

Vérifiez les infos sur le produit à partir d'autres sources, surtout si vous ne connaissez pas la marque ou le fabricant

Trop de photos et vidéos n'est pas bon signe : les auteurs de faux avis sont souvent invités à ajouter ce type d'extras, alors que les clients classiques le font moins

Comparez les avis, et vérifiez que les mêmes formulations ne reviennent pas dans plusieurs commentaires – c'est sans doute, le cas échéant, le signe qu'un même auteur a dû reformuler le même avis plusieurs fois

