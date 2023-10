Amazon passe à la connexion sans mot de passe, voici les coloris des futurs Galaxy S24, c’est le récap

Amazon passe enfin à la connexion sans mot de passe avec les passkeys, les coloris des futurs Galaxy S4 sont déjà connus, Android 14 apporte de nombreux bugs sur les Pixel 6, c'est le récap des actualités du mercredi 18 octobre 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du high-tech sur Phonandroid ce mercredi 18 octobre 2023 ? Tout d'abord, nous avons abordé dans nos colonnes cette nouvelle vidéo du FSD, la conduite entièrement autonome de Tesla, en action. L'occasion de constater les progrès réalisés par le constructeur et de rassurer sur les capacités de la technologie.

Dans un tout autre domaine, nous avons également appris que Windows 11 compte désormais près de 400 million d'utilisateurs à travers le monde. Un beau succès pour l'OS qui a pourtant peiné à mobiliser les foules lors de son lancement. Pour cause, s'il a fallu 2 ans à Windows 11 pour atteindre ce cap, il aura fallu 12 mois seulement à Windows 10 pour y arriver.

Le rachat d'Activision-Blizzard-King par Microsoft était également au centre de l'actualité. A l'occasion de l'officialisation de cette fusion, le patron de Xbox Phil Spencer a assuré qu'il était maintenant essentiel pour Microsoft de devenir n°1 du jeu mobile. Pour ce faire, il compte évidemment s'appuyer sur King, le leader incontesté du secteur avec des hits planétaires comme Candy Crush Saga. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations qu'il fallait retenir impérativement dans l'actualité de ce mercredi 18 octobre 2023.

Amazon passe à la connexion sans mot de passe

Amazon a rejoint la danse et propose enfin les passkeys, soit la connexion sans mot de passe, sur ses différents services. Les clients peuvent maintenant activer cette fonction en accédant à la section “Votre compte” et en sélectionnant “Paramètres de connexion et de sécurité”.

Ross Young, insider réputé et généralement bien informé, vient de partager sur X les coloris des Galaxy S24, les futurs smartphone haut de gamme de Samsung. Selon le leaker, on pourra opter entre quatre coloris : noir, gris, violet et jaune.

Depuis le déploiement d'Android 14 à la début octobre 2023, de nombreux propriétaires de Pixel 6, 6 Pro et 6a sont victimes de plusieurs bugs. Cela va de l'impossibilité d'accéder à la mémoire interne de leur appareil à des crashs des paramètres.

