Amazon ne sait pas quoi faire d’Alexa, Twitter est à cours de liquidités, c’est le récap.

Amazon a plus de la moitié de sa valeur boursière en un an. À moins de rapidement faire des bénéfices, Twitter va faire banqueroute, Elon Musk l’affirme. On sait ce que Netflix nous offrira pour Noël : Blood Origin, le spin-off de The Witcher qui nous apprendra comment est né le premier sorceleur, c’est le récap.

Amazon vaut moins d'un trillion de dollars, c'est la grosse crise

En 2021, tout allait pour le mieux chez Amazon. Le géant du commerce en ligne avait le vent en poupe et valait plus de 2000 milliards de dollars. Un an plus tard, c’est la grosse crise. La cotation en bourse de la compagnie est passée sous la barre du trillion de dollars. De nombreux projets de la compagnie, dont Alexa, vont faire les frais de cette mauvaise passe financière.

Elon Musk affirme qu’à cette allure, Twitter pourrait bientôt mettre la clé sous la porte

Chaque jour, Twitter semble s’enfoncer dans une crise dont l’issue semble presque inévitable. Alors que personne n’osait même l’envisager il y a deux semaines, c’est le charismatique PDG de la compagnie qui a lui-même prononcé le mot interdit : faillite. Twitter vit bien au-dessus de ses moyens et doit rapidement faire des profits.

Netflix dévoile un trailer de Blood origin, le prequel de The Witcher

Nombre de fans du Sorceleur pleurent le départ d’Henry Cavill, qui incarnait un Geralt de Riv proche de la perfection. Ils seront ravis d’apprendre que Netflix diffusera un spin-off de The Witcher pour Noël. Blood Origin, « L’héritage du sang » en français, remonte aux origines du premier sorceleur, 1200 ans avant l’action de The Witcher. La bande-annonce publiée par la plateforme de streaming sur YouTube nous apprend principalement que le personnage de Michelle Yeoh jouera un rôle central dans ce spin-off en quatre épisodes de la série à succès.

