Amazon lâche de grosses réductions : les Jours Flash Prime s’achèvent ce soir

Les Jours Flash Prime se poursuivent pendant quelques heures encore, avec de belles offres à saisir chez Amazon. La plupart de ces promotions sont officiellement destinées aux abonnés Prime, mais vous pouvez aussi en profiter si vous n’êtes pas encore membre. Souscrivez maintenant et profitez de la période d’essai gratuite. Nous avons sélectionné les bons plans Tech à regarder de près.

Les Jours Flash Prime Amazon

Amazon organise désormais deux événements Prime dans l’année et propose des réductions importantes sur toute sa boutique pendant quelques jours. Les Jours Flash Prime prennent ainsi place les 6 et 7 octobre 2026, après le Prime Day ayant eu lieu à l’été.

Les remises de l’événement sont réservées aux abonnés Prime. Certaines offres sur les appareils Amazon sont toutefois accessibles sans abonnement, notamment celles sur les Fire TV Stick et les enceintes Echo présentées ci-dessous. Vous pouvez inscrire si vous n’êtes pas membre pour profiter des 30 jours d’essai gratuit proposés par Amazon. Mais n’oubliez pas d’annuler l’abonnement avant la fin de la période d’essai pour ne pas être prélevé automatiquement. Voici notre sélection des meilleures offres sur la Tech.

Les appareils Amazon : Fire TV Stick, Echo et Kindle en promotion

Pas besoin de dépenser une fortune pour ajouter des fonctions connectées à votre téléviseur. Le Fire TV Stick 4K Select passe à 27,99 €, soit seulement 2 € de plus que le modèle HD de la sélection. Si vous recherchez une enceinte Amazon, l’Echo Dot passe sous les 30 €. La boutique propose également jusqu’à 220 € d’économie sur les liseuses.

Fire TV : le streaming à partir de 25,99 €

Echo : enceintes et écrans connectés

Kindle : deux offres pour lire ou prendre des notes

Les meilleures offres sur les autres marques

Bose, Samsung, Roborock, Logitech… Les promotions s’étendent à de nombreuses marques. Vous avez le choix entre des accessoires à quelques dizaines d’euros et des appareils plus coûteux, sur lesquels les économies peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros.

Smartphones

Casques, écouteurs et enceintes

Tablettes, PC portables et gaming

Téléviseurs, moniteurs et accessoires PC

Objets connectés, aspirateurs robots et appareils pour la maison

Cinq offres à regarder de plus près

Fire TV Stick : quatre modèles en promotion, à partir de 25,99 €

Fire TV Stick 4K Select

Votre téléviseur fonctionne encore très bien, mais ses applications commencent à dater ? Un Fire TV Stick permet d’accéder à vos services de streaming sans remplacer la TV. Amazon propose plusieurs modèles en promotion, à commencer par le Fire TV Stick HD à 25,99 € au lieu de 64,99 €.

Pour seulement 2 € supplémentaires, vous pouvez prendre le Fire TV Stick 4K Select à 27,99 € au lieu de 54,99 €. C’est celui à regarder en priorité si vous avez un téléviseur 4K. Deux autres versions font également l’objet d’une baisse : le 4K Plus à 37,99 € au lieu de 69,99 € et le 4K Max à 52,99 € au lieu de 79,99 €.

Echo Dot : l’enceinte Alexa perd plus de la moitié de son prix

Echo Dot 5

Amazon propose 35 € de réduction sur cette enceinte à 64,99 €. L’Echo Dot revient ainsi à 29,99 €, et cette offre est accessible même sans abonnement Prime.

L’enceinte permet d’écouter de la musique ou de poser des questions à Alexa. Vous pouvez aussi lui demander de contrôler les appareils connectés compatibles de la maison à la voix. Si vous souhaitiez vous offrir une première enceinte avec assistant vocal, cette promotion permet de le faire pour moins de 30 €.

Sony WF-1000XM5 : les écouteurs haut de gamme sont à 169 €

écouteurs Sony WF-1000XM5

Les Sony WF-1000XM5 font partie des modèles à avoir dans votre viseur si vous recherchez des écouteurs haut de gamme avec réduction de bruit active. Amazon les propose à 169 € pendant les Jours Flash Prime au lieu de 199 €. La baisse est donc de 30 €, mais elle est bonne à prendre pour ses écouteurs qui ont été lancés à 300 €.

Leur réduction de bruit active fait partie des meilleurs, tout comme la qualité de son pour mieux profiter de votre musique dans les transports ou au bureau. Et lorsque vous avez besoin d’entendre ce qui se passe autour de vous, le mode ambiant permet de laisser passer les sons extérieurs.

Une deuxième manette PS5 ? La DualSense descend à 65 €

manette PS5

Pour jouer à deux sur la même PS5, il faut bien une seconde manette. La DualSense est à 65 € au lieu de 79,99 € sur Amazon, soit une économie de 14,99 €. Cette offre peut également vous intéresser si votre manette actuelle commence à montrer des signes de fatigue.

Vous retrouvez les fonctionnalités du modèle officiel de Sony, dont le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Dans les jeux compatibles, ces dernières opposent une résistance variable selon l’action effectuée. De quoi ajouter des sensations aux commandes.

Apple Watch SE 3 : la montre Apple devient un peu plus accessible

Apple Watch SE

Si vous utilisez un iPhone et souhaitez lui associer une montre connectée, l’Apple Watch SE 3 constitue l’entrée de gamme du catalogue Apple. Son prix passe ici de 269 € à 227 €. Vous bénéficiez donc d’une réduction de 42 €, soit environ 16 % sur cette montre qui se trouve rarement en promo.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Trop flemmard pour appeler votre mère ? L’IA Gemini pourrait bientôt le faire à votre place

Google continue d’élargir les pouvoirs de Gemini sur ses smartphones. Jusqu’ici cantonné aux appels vers les commerces, l’assistant viserait désormais un terrain nettement plus intime. Vos proches pourraient bientôt décrocher…

HUAWEI Watch D3 : une montre santé qui se porte aussi bien au bureau qu’au sport

Votre tension artérielle, mesurée directement au poignet grâce à un airbag glissé dans le bracelet : c’est l’atout santé de la HUAWEI Watch D3. Plus fine, plus légère, avec un…

Fitbit Edge : voici le prix français et les caractéristiques du nouveau bracelet connecté de Google

Design, fiche technique, prix pratiqué en France… on sait déjà presque tout du Fitbit Edge, nouveau venu dans la famille des bracelets connectés de Google. Hier, nous apprenions de premières…

Dyson Clean+Wash Hygiene : pour les Jours Flash Prime, ce laveur de sol efficace et maniable est à -40% , vite !

Les Jours Flash Prime se terminent déjà demain soir. Il ne va donc pas falloir tarder pour profiter des meilleures offres du moment sur Amazon. Nous avons trouvé pour vous…

JLab JBuds Party : cette enceinte bluetooth compacte et puissante chute à moins de 30 € pour seulement quelques heures !

Si vous cherchez une enceinte sans fil de qualité et vraiment pas chère, vous êtes au bon endroit. La JLab JBuds Party offre une autonomie de 12 heures, une puissance…

Paramount absorbe Warner Bros. Discovery pour 98 milliards d’euros et crée Skydance, un nouveau géant de la TV et du cinéma

Fin du feuilleton, Warner Bros. Discovery est bien racheté par Paramount, menant à la création d’un nouveau groupe, Skydance, qui ambitionne de s’imposer comme le leader mondial du divertissement et…

GTA 5 a été jouable gratuitement sur navigateur pendant quelques heures, Rockstar n’a visiblement pas apprécié

Après un nouvel épisode non officiel de Fallout, ça a été au tour de GTA 5 de se retrouver jouable sur navigateur… avant d’être retiré dans la foulée par ses…

Test JBL Live Beam 4 : à moins de 200 euros, l’un des achats les plus malins

En mai 2026, JBL a mis à jour pratiquement toute sa gamme Live. Parmi eux, nous retrouvons les Live Beam 4, écouteurs TWS à tige positionnés sous la barre des…

Amazon rend disponibles tous les films James Bond sur Prime Video, voici la liste complète

Détenteur des droits depuis des années déjà, Amazon ajoute enfin l’ensemble des films James Bond au catalogue de Prime Video. Prime Video accueille désormais tous les films de la licence…

Cette station électrique portable de 600 W est à prix cassé (-45%) : elle passe sous les 175 €

L’ALLPOWERS R600 permet d’avoir une source d’électricité pour vos sorties ou pour alimenter quelques appareils lors d’une coupure de courant. Cette station portable de 299 Wh revient à 174,69 €…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.