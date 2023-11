Amazon : ces escrocs ont fait fortune avec une technique peu commune

Après plus d'un an d'enquête, les forces de police du Val-d'Oise ont interpellé un groupe d'escrocs. Pendant des mois, les malfaiteurs ont volé les colis contenus dans les caissons sécurisés d'Amazon, les fameux lockers, avant de les revendre. Au total, le préjudice approche le demi-million d'euros.

Alors que Microsoft et Amazon ont récemment mis fin à un réseau d'arnaques au support téléphonique, les forces de police du Val-d'Oise ont de mettre un terme à une escroquerie autour des Amazon Locker, les caissons sécurisés qui permettent de récupérer son colis en libre-service.

Autant dire que le mode opératoire des malfaiteurs était particulièrement bien rodé. Comme l'explique la Brigade de recherches de l'Isle-Adam dans un communiqué officiel, le préjudice est plutôt conséquent : 470 000 € de marchandises volées au total, composées principalement de produits High-Tech ou de luxe.

Une faille dans la sécurité des caissons Amazon

Comment ont-ils procédé ? D'après les précisions des forces de l'ordre, les escrocs ont trouvé un moyen pour contourner les protocoles de sécurité des Amazon Locker, de manière à pouvoir récupérer les colis sans alerter le système informatique. Afin d'exploiter cette faille, cette bande organisée a demandé aux membres de leurs familles de réaliser plusieurs commandes sur le site marchand.

Une fois les colis livrés dans les caissons, les arnaqueurs récupéraient les produits… Avant d'affirmer au SAV d'Amazon que leurs commandes avaient été volées. Pour les services d'Amazon, difficile de remettre en question la parole des clients, puisque les cartons étaient effectivement vides. Vous l'aurez compris, pour les malfaiteurs, les bénéfices étaient doublés : Amazon remboursait le montant de la commande, tandis que les produits récupérés étaient ensuite vendus par un receleur dans un magasin de produits d'occasion.

Cinq personnes mis en examen

Comme le rapportent nos confrères du Parisien, la Brigade de recherches de l'Isle-Adam a été saisie à l'origine en novembre 2022 par le parquet de Pontoise après la découverte de plusieurs anomalies lors des livraisons Amazon dans le Val-d'Oise. Il aura fallu un an d'enquête pour mettre un terme à la supercherie.

Ce 14 novembre 2023, les forces de l'ordre sont passées à l'action et ont interpellé lors d'une opération six individus suspectés d'escroquerie en bande organisée et d'association de malfaiteurs. Dans le cadre des investigations, onze personnes ont également été entendues. Sur ces six prévenus, cinq ont été mis en examen et jugés en comparution immédiate. Ils sont maintenant placés sous contrôle judiciaire. Durant les perquisitions réalisées aux domiciles des criminels, les gendarmes ont mis la main sur des dizaines de produits High-Tech (consoles de jeux, smartphones, etc.) et de luxe, ainsi que 8 500 € en liquide.