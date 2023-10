Amazon et Microsoft mettent fin à un réseau d’arnaques au support téléphonique

Les deux géants Microsoft et Amazon ont formé une alliance avec les autorités d'un pays pour lutter contre les arnaques aux faux supports techniques par téléphone. Une opération a mis fin à un groupe organisé.



Il y a mille et une façons d'arnaquer les gens. L'une d'elle est de se faire passer pour le support technique d'une entreprise bien réelle. La victime a plus facilement tendance à croire qu'il s'agit d'un message ou d'un appel légitime et baisse sa garde. L'escroquerie peut prendre la forme d'un faux mail de votre fournisseur d'accès à Internet par exemple, ou d'un service bien connu comme PayPal. L'idée est de vous alerter sur un problème inexistant et de vous faire contacter un conseiller. Ce dernier est bien sûr un fraudeur chargé de vous soutirer de l'argent.

Suite à une alliance jamais vue auparavant, plusieurs de ces groupes organisés ont été démantelés en Inde. L'information est relayée par les 3 acteurs principaux de l'opération : Amazon, Microsoft et le Central Bureau of Investigation (CBI) indien. C'est la première fois que les deux géant de la Tech s'allient pour lutter contre ce genre de pratiques, et ils avaient une bonne raison : les “scammers” en question se faisaient passer pour eux au téléphone.

Amazon et Microsoft s'associent aux opérations d'un pays pour faire tomber des groupes d'escrocs

L'arnaque était assez classique. Après avoir vu un faux popup d'Amazon ou Microsoft alertant sur un problème de sécurité, la personne appelle ce qu'elle croit être le service technique de l'entreprise. Au bout du fil, l'escroc convainc la victime de le laisser prendre le contrôle de l'ordinateur à distance. Une fois cela fait, il prétend avoir décelé de nombreux soucis et demande des centaines de dollars pour les régler.

Le CBI explique avoir “conduit des recherches intensives sur 5 affaires séparées dans 76 lieux à travers plusieurs régions”. Au total, “32 téléphones mobiles, 48 ordinateurs portables/disques durs, deux copies de sauvegarde de serveurs, 33 cartes SIM et des clés USB ont été confisqués, et de nombreux comptes bancaires gelés. Le CBI a également saisi un ensemble de 15 comptes mail”. Amazon précise que “les centres d'appels illégaux ont impacté plus de 2000 clients Amazon et Microsoft principalement aux États-Unis, mais aussi en Australie, au Canada, en Allemagne, Espagne et au Royaume-Uni”. De son côté, Microsoft est convaincu “que de tels partenariats sont non seulement nécessaires, mais aussi essentiels pour créer un écosystème en ligne plus sûr […]”.