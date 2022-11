Amazon : une nouvelle arnaque fait passer des carnets vides pour de véritables libres

Vous achetez vos livres sur Amazon ? Gare à cette arnaque particulièrement vicieuse qui sévit en ce moment sur la plateforme. En effet, des écrivains ont découvert que leurs livres étaient revendus moins cher que leur prix habituel par un mystérieux marchand. Le pot aux roses est révélé au moment de la livraison : le bouquin acheté en réalité complètement vide.

C’est de notoriété commune, ce ne sont pas les arnaques qui manquent sur Amazon. Entre les cadeaux empoisonnés et les faux avis qui pullulent sur le site, mieux vaut rester attentif aux liens sur lesquels on clique pour éviter de se faire avoir par une combine bien ficelée. D’autant que nombre d’entre reposent un procédé aussi vieux qu’efficace : les prix attractifs. C’est exactement comme cela que l’écrivain Rob Manuel a découvert une nouvelle arnaque particulière fourbe.

Sur Twitter, l’auteur raconte être tombé sur une copie d’un de ces livres, vendue moins cher. Problème : une autre personne, se faisant appeler Rachid Zrika, semble s’être approprié son travail. La couverture est identique à celle de son bouquin, son nom apparaît bien, mais quelque chose cloche sur le profil du vendeur. Celui-ci contient plusieurs autres livres, écrit par d’autres auteurs, qui ont tout l’air d’être des clones de mauvaise facture.

Ces faux livres vendus pas chers sont complètement vides

Sa curiosité piquée, Rob Manuel décide alors d’acheter le livre en question pour voir de lui-même de quoi il en retourne. Il ne lui faut pas longtemps pour découvrir pourquoi son livre est vendu si peu cher : à peine quelques pages tournées, l’écrivain découvre un carnet de notes entièrement vide, uniquement composé de pages blanches. Un procédé que l’arnaqueur a très probablement répété pour tous les livres sur son profil.

« J’avais peur que [le livre] commence à apparaître dans les listes de best-sellers, car il est moins cher que le vrai livre, donc les gens qui regardent par hasard choisissent le moins cher », explique Rob Manuel à nos confrères de TechRadar. Difficile d’évaluer l’ampleur du phénomène, mais soulignons qu’un autre auteur a répondu au thread de Rob Manuel pour expliquer qu’il est arrivé exactement la même chose à l’un de ses livres.

Étrangement, Amazon ne semble pas très pressé de régler l’affaire, à en croire ce second auteur qui n’est pas parvenu à faire fermer la page de l’arnaqueur. Rachid Zrika, en revanche, a lui complètement disparu de la plateforme suite au thread de Rob Manuel. « Rien n’est plus important pour nous que la confiance des clients et des auteurs et la garantie de l’authenticité des titres. Nous n’avons aucune tolérance pour les titres ou le contenu plagiés, et nous investissons pour protéger notre boutique des abus », a réagi Amazon.