Amazon dit adieu à son Appstore après 14 ans, voici ce qu’il adviendra de vos points non utilisés

Amazon met un terme à son alternative au Play Store. Après 14 ans d’existence, l’entreprise a décidé d’abandonner son Appstore sur Android.

Les magasins d’applications sont devenus indispensables pour télécharger des jeux et des logiciels sur smartphone. Si le Google Play Store et l’App Store d’Apple dominent largement le marché, Amazon avait tenté de se faire une place en proposant sa propre boutique pour Android. Lancé en 2011, l’Amazon Appstore visait à offrir une alternative aux utilisateurs et aux développeurs, notamment avec son système de paiement Amazon Coins et des promotions exclusives.

Mais après 14 ans d’existence, Amazon a décidé d’abandonner ce service. L’entreprise a annoncé que l’Appstore ne sera plus accessible sur les appareils Android à partir du 20 août 2025. À cette même date, le programme Amazon Coins, qui permettait d’acheter des applications et des jeux à prix réduit, prendra également fin. Pour rassurer les utilisateurs, la société prévoit de rembourser tous les crédits non utilisés encore en circulation.

L’Amazon Appstore disparaît d’Android mais reste sur les appareils Fire

Dès aujourd’hui, Amazon commence à limiter certaines fonctionnalités. Au Japon, les achats intégrés ne sont déjà plus disponibles, tandis que dans les autres pays, ils seront désactivés en août 2025. Toutefois, les développeurs pourront encore mettre à jour leurs applications existantes jusqu’à la fermeture définitive du service. Cette transition progressive vise à laisser le temps aux utilisateurs et aux créateurs d’applications de s’adapter à cette suppression. Malgré cette fermeture, l’Amazon Appstore continuera d’exister sur les appareils de la marque, comme les tablettes Fire et les Fire TV, qui reposent sur un système basé sur Android.

Cette fermeture n’est pas totalement une surprise. En 2024, Amazon avait déjà annoncé la fin de son Appstore sur Windows, qui permettait d’installer des applications Android sur PC. Cette version cessera de fonctionner dès mars 2025. Pour l’instant, l’entreprise n’a pas précisé pourquoi elle mettait fin à ces services, mais plusieurs hypothèses circulent. Il est possible qu’elle préfère se concentrer sur son propre écosystème et sur des activités plus rentables, comme le cloud computing et la publicité en ligne. En attendant, les utilisateurs d’Android devront se tourner vers d’autres alternatives, comme le Google Play Store ou des boutiques indépendantes comme l’AppGallery de Huawei et l’Epic Games Store.