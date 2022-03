Amazon : des robots ont retenu prisonnier un employé, impossible de s’échapper !

Un employé Amazon a partagé sur TikTok où on le voit essayer de s’échapper de son entrepôt. Problème : les robots sur place semblent vouloir le retenir prisonnier. Dès qu’il tente de s’engager dans un couloir, l’un d’entre eux vient lui barrer la route.

C’est une histoire qui fera froid dans le dos des plus angoissés, mais rassurez-vous : tout se termine bien. Suite à l’investissement dantesque d’Amazon dans la robotique, de nombreux entrepôts de la firme sont désormais équipés de robots chargés de classer et ranger les produits stockés. En France, on compte déjà plus de 4000 machines de ce type. Seulement voilà, ces derniers peuvent être la source de situations pour le moins incongrue, voire de mésaventures.

Robotman77, de son pseudo sur TikTok, en a fait les frais. Cet employé d’Amazon a partagé il y a quatre jours une vidéo sur le réseau social chinois, accompagnée de la description : « Parfois, ça peut devenir fou. Ces robots aiment bien faire des bêtises ». La vidéo le montre en train d’essayer de sortir de l’entrepôt. Malheureusement, dès qu’il emprunte une allée, l’un des robots lui barre instantanément la route.

Sur le même sujet : Astro – le robot d’Amazon est une catastrophe et ne sert à rien selon ses développeurs

Des robots Amazon l’empêchent de sortir de l’entrepôt

« Les robots m’ont piégé, ça m’a pris 15 minutes pour sortir de là », explique Robotman77. On pourrait presque se croire dans un film d’horreur, à imaginer que les robots font exprès de se mettre en travers du chemin de la malheureuse victime. Visiblement, ils sont plusieurs à s’être pris au jeu. Depuis sa publication, la vidéo a comptabilisé 840 000 vues et plus de 1800 commentaires.

Parmi ces derniers, beaucoup s’amusent à comparer les rangées de produits avec les escaliers magiques de Poudlard, dans Harry Potter. Un autre semble plus effrayé par la situation puisqu’il écrit « Five Nights at Amazon » (Cinq nuits à Amazon), en référence au célèbre jeu d’horreur Five Nights at Freddy’s. Amazon, de son côté, assure que les robots ne remplaceront pas ses employés humains avant 2029.