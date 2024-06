Amazon déclare la guerre du low-cost à Shein et Temu

Face à la concurrence acharnée de certaines plateformes chinoises récentes comme Temu ou Shein, Amazon a décidé d'agir. Le constructeur américain a annoncé la création d'une nouvelle section sur son site dédiée aux produits low-cost.

AliExpress, Shein ou encore Temu, vous connaissez probablement ces plateformes chinoises réputées pour leurs produits à bas coût. En quelques années seulement, ces sites de e-commerce ont grignoté des parts de marché un peu partout.

Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène et d'après les chiffres d'une étude Les Echos, Temu a atteint 11 % de parts de marché en France entre mai et octobre 2023 ! Depuis la fin d'année dernière, Temu est même devenue l'application gratuite la plus téléchargée de l'App Store dans l'Hexagone.

Forcément, le succès insolent de Shein, Temu et consorts commence à inquiéter le numéro 1 mondial du e-commerce, à savoir Amazon. Comme le révèlent nos confrères de CNBC, le géant du web a décidé de passer à l'action pour contrer ces nouveaux concurrents. Dans une conférence réservée exclusivement aux fabricants et vendeurs chinois, la firme de Seattle a annoncé sa volonté de créer une nouvelle section sur son site dédiée à la vente de produits low-cost.

Amazon se lance dans le low-cost… en livraison directe !

A l'image de ce que proposent Temu, Shein et consorts, on y trouverait un peu de tout, des vêtements en passant par des cosmétiques, de l'électronique grand public, du matériel de musculation ou des coques de téléphone. Selon les dires d'Amazon, les biens seront expédiés directement depuis la Chine, le tout dans un délai estimé entre 9 et 11 jours. Côté prix, la moyenne serait autour des 20 dollars.

Pour rappel, les fabricants chinois devaient passer jusqu'alors par le service “Expédié par Amazon” pour écouler leurs marchandises sur le marché étasunien ou européen . En échange d'une commission versée au géant américain, les revendeurs peuvent envoyer leurs produits aux centres de distribution d'Amazon. L'entreprise prend ensuite le relais pour la livraison.

Amazon généralise le dropshipping

Avec cette nouvelle section low-cost, l'idée est justement de court-circuiter cette étape intermédiaire. Vous l'aurez compris, Amazon généralise ici ce qu'on appelle le dropshipping. Pour les néophytes, cette méthode se résume à un système tripartite, où un vendeur va prendre des commandes sans avoir aucun stock propre. En vérité, le commerçant transfère directement la commande (avec l'adresse de livraison) au fabricant du produit, à un grossiste ou une société spécialisée dans le traitement des commandes. C'est eux qui se chargent ensuite de l'expédition du paquet.

Cette pratique présente des risques, d'abord pour le vendeur qui n'a aucun contrôle sur la qualité du produit, la gestion des stocks ou encore sur le bon déroulé de la livraison. Du côté des clients, ce n'est pas mieux : SAV défaillant pour ne pas dire absent, aucune garantie d'avoir le bon produit, publicité mensongère, surtarification, etc. D'après les déclarations de plusieurs sources, Amazon envisage de lancer les premiers produits de cette gamme low-cost d'ici l'automne 2024.