Amazon croule sous les livres et les commentaires rédigés par l’Intelligence artificielle

Les livres créés par une IA, que l’on parle de livres de coloriage ou de romans de science-fiction à des guides plus techniques, sont toujours plus nombreux sur la boutique d’Amazon.

Depuis que les IA génératives à la ChatGPT et Dall-E ont été mises à la disposition du grand public, la crainte est grande parmi les professionnels que l'IA les remplace. L’appréhension est justifiée, d’autant plus que de nombreux petits malins utilisent la capacité de cette technologie à générer du contenu à la demande (et au kilomètre) pour tenter de gagner quelques sous sur Amazon, à coup de livres écrits à la va-vite par une IA. Sans l’admettre publiquement, le géant du commerce en ligne ne fait rien pour lutter contre ce phénomène.

Il est devenu très facile de proposer son livre à la vente à travers le programme Kindle Direct Publishing d’Amazon. De ce fait, les livres générés par l’IA arrivent toujours plus nombreux dans la section Kindle du mastodonte du commerce en ligne. Ces œuvres écrites par ChatGPT s’inspirent très fortement des sources originales à partir desquelles l’IA s’est entraînée, et en ce sens, de nombreux écrivains estiment qu’elles constituent une violation de leurs droits d’auteur.

Les livres et les commentaires écrits par ChatGPT submergent Amazon

Amazon continue d’accepter volontiers ces productions « synthétiques ». Plus gênants, en revanche, sont les faux commentaires, eux aussi générés par ChatGPT, qui accompagnent ces livres générés par l’IA. Voilà qui ne va pas contribuer à améliorer la mauvaise image d'Amazon auprès du public français.

Au-delà de la désinformation qu’entretiennent ces faux commentaires, nombre de journalistes soulignent que les œuvres créées par ChatGPT et autres Bard de Google ne sont pas qualitatives. Et comme toujours plus de personnes sans scrupules utilisent les œuvres des autres comme matériau d’entraînement pour leur IA, qui elles-mêmes servent à créer du contenu, le risque est grand qu’on ne tourne en rond. Les IA vont se copier entre elles pour créer du contenu d’une qualité toujours plus mauvaise.

