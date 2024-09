Quelques jours seulement après sa sortie, la Huawei Watch GT 5 fait déjà l'objet d'une offre promotionnelle chez Amazon. Au cours d'une vente flash, la version 46 mm de la montre connectée avec des écouteurs FreeBuds 5i bénéficie d'une réduction de plus de 20 %.

Comme vous le savez certainement, Huawei a récemment présenté ses nouvelles montres connectées : la Watch D2 et surtout les Watch GT 5 (standard et Pro). Chez Amazon, le modèle classique de la Huawei Watch 5 est en vente flash.

Fournie avec des écouteurs sans fil Freebuds 5i, la montre connectée de la marque asiatique disponible dans sa version 46 mm est à 249,99 euros au lieu de 319,98 euros. Cela représente une remise de 22 % par rapport à des achats effectués à l'unité. Pour information, l'ensemble est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Compatible avec les smartphones tournant sous Android et iOS, la Watch GT 5 de Huawei possède un écran tactile AMOLED de 1,43 pouce avec une définition de 466 x 466 pixels et une résolution de 326 ppp. Grâce à sa batterie de 524 mAh, la montre connectée peut être utilisée pendant une durée maximale de 14 jours.

Résistante à l'eau grâce à l'indice d'étanchéité IP68, la Huawei Watch GT 5 dispose de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, du Wi-Fi et du NFC. Diverses fonctionnalités comme l'accéléromètre, l'affichage des notifications, la boussole, le cardio fréquencemètre, le chronomètre et le podomètre sont de la partie. Enfin, les futurs acquéreurs pourront profiter de plus de 100 modes d'entraînement dont 15 modes professionnels.