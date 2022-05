Amazon a trouvé un moyen d’éviter les taxes de Google sur le Play Store

Amazon a trouvé un moyen d'éviter la commission appliquée par Google sur les achats numériques réalisées dans des applis disponibles sur le Play Store. En effet, le géant du e-commerce a décidé d'empêcher l'achat de biens numériques comme des e-books Kindle par exemple depuis l'application Amazon Shopping distribuée sur le Play Store.

Quand il s'agit d'éviter de payer des taxes, les GAFAM trouvent toujours un moyen d'y parvenir. Cette fois-ci, Amazon a déniché une combine pour éviter de s'acquitter de la fameuse taxe de 30% de Google sur les achats in-app. Comme vous le savez peut-être, les développeurs qui vendent des biens ou des services digitaux via des applis disponibles sur le Play Store doivent payer une commission auprès de Google.

Depuis juillet 2021, cette commission a été abaissée à 15% des bénéfices totaux pour les petits développeurs qui atteignent le million de dollars de revenus pour la 1ère fois. Passé ce cap, ils devront s'acquitter de la traditionnelle commission de 30%, celle qui a valu à Google un bras de fer juridique historique avec Epic Games, les papas de Fortnite.

Or et comme nous l'apprennent nos confrères de la BBC, Amazon a trouvé le moyen d'échapper à cette taxe pour son application Android et iOS Amazon Shopping. En effet, la compagnie a modifié sa politique et a supprimé la possibilité d'acheter des biens digitaux comme des e-books par exemple directement dans l'appli Amazon Shopping.

Acheter un ebook depuis l'appli Amazon Shopping, c'est terminé

Désormais, sur la page produit d'un e-book, vous n'avez plus de bouton pour confirmer la commande. À la place, vous trouverez une invitation à vous rendre directement sur Amazon.com via votre navigateur pour réaliser votre achat. D'ailleurs, Amazon a ajouté un lien intitulé “Pourquoi je ne peux pas acheter depuis l'application ?” sur les produits concernés par cette nouvelle politique.

Voici ce qu'on peut y lire : “Pour rester en conformité avec les règles du Play Store, vous ne pourrez plus acheter de nouveau contenu depuis l'application. Vous pouvez établir une liste de lecture sur l'application et acheter sur le site web d'Amazon à partir de votre navigateur”. Notez toutefois que l'application Amazon Kindle ne semble pas encore concernée par ces changements. Néanmoins, il y a fort à parier qu'Amazon décide de supprimer les achats in-app d'Amazon Kindle afin d'éviter de verser la fameuse commission à Google.

