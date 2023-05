Alpine dévoile l’A290_β, sa vision de la sportive électrique survoltée

Comme promis, l'Alpine a dévoilé ce 9 mai 2023 son nouveau show-car : l'A290_β. Ce concept-car donne un avant-goût de ce que sera l'A290, la future sportive électrique de la marque basée sur la nouvelle R5 de Renault.

Chose promise, chose due. Alpine a donné rendez-vous à ses fans le 9 mai 2023 pour lever le voile sur l'A90_β, un tout nouveau concept-car. Avec ce modèle “bêta”, la marque veut offrir un avant-goût de sa prochaine sportive électrique de série : l'A290.

D'après la marque, cette appellation évoque l'avenir mais aussi son héritage : A pour Alpine, 2 pour le segment B, 90 en référence à sa future game Lifestyle et la lettre grecque Bêta pour designer cette étape intermédiaire dans le développement de sa future voiture de série.

Une version ultra sportive de la R5

Comme l'avait annoncé Alpine lors de son teasing à la fin avril 2023, nous sommes bien avec cette A290_β devant une version ultra sportive de la future R5 électrique de Renault. “L'A290_β mêle esprit de course et influences urbaines. Elle s'adresse à une nouvelle génération de passionnés. Au travers de ses proportions et de ses détails techniques, elle nous embarque au premier regard dans l'univers d'une sportivité réinventée”, explique Antony Villain, directeur du design chez Alpine.

La carrosserie, à la fois moderne et dynamique, affiche des lignes tranchantes et des formes plutôt musclées, qui donnent cet aspect voiture de course. Avec des dimensions compactes (4,5 m de longueur, 1,85 m de largeur, 1,48 m de hauteur), l'A290_β préfigure une voiture de série “vive et agile” tandis que l'empattement court et les voies élargies promettent une conduite sportive et une grande stabilité à haute vitesse.

Avec ce design, Alpine a voulu maximiser l'aérodynamique comme en témoignent ces larges entrées d'air sur le bouclier, sur la partie basse latérale ou sous les projecteurs avant de la voiture. Toutes ces entrées d'air visibles renforcent encore une fois cet état d'esprit centré sur la compétition. Les pneus 19 pouces signés Michelin offriront également des performances de premier ordre d'après le constructeur. A l'intérieur de l'habitacle, on retrouve ces inspirations puisées directement de la course automobile avec ces sièges baquets en structure 100% carbone, ces harnais de sécurité Sabelt, ou encore cette planche de bord en forme de flèche plutôt impressionnante.

Une GTI moderne et électrique

Concernant les caractéristiques techniques, l'A290 s'annonce comme une petite GTI modernisée et électrique bien entendu. Pour rappel, elle reposera sur la plateforme CMF-B EV, soit la même que celle utilisée sur la future R5. Ce show-car se présente comme une traction avec deux moteurs électriques orientés sport. D'ailleurs, la nouvelle technologie Torque Vectoring, qui contrôle séparement le couple transmis à chaque roue, promet les meilleures performances possibles.

Mais ce n'est pas tout puisque le show-car embarque également trois modes de conduite différents :

Wet pour des réactions plus douces et plus stables sur pistes mouillées

Dry pour plus de glissement et d'agressivité sur routes sèches

Full pour obtenir toute la puissance des moteurs électriques

Concernant la puissance, l'A290 devrait afficher des statistiques similaires à celle de la Mégane E-Tech, soit jusqu'à 160 kW (220 ch). “En s’appuyant sur un héritage fort, l’A290_β projette Alpine vers le futur pour vivre au quotidien l’esprit de compétition qui anime la marque depuis sa création“, conclut Laurent Rossi, PDG d'Alpine.