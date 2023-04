Alpine dévoile l’A290_B, sa 1re voiture électrique basée sur la future R5

Alpine vient de donner rendez-vous à ses fans le 9 mai 2023 pour la présentation du A290_B. Ce nouveau concept-car offre un avant-goût de ce que sera la citadine électrique de la marque basée sur la plateforme de la future Renault R5.

Lors de sa prise de pouvoir en 2021, le nouveau patron d'Alpine Laurent Rossi a mis d'emblée les points sur les i. La marque dieppoise va elle aussi prendre le virage de l'électrique, en lançant notamment dans les années à venir un SUV compact et surtout une citadine électrique basée sur la plateforme de la future R5 électrique de Renault.

De ce que l'on sait, il faudra attendre 2024 pour assister à la présentation officielle de ce modèle mystérieux. Néanmoins, Alpine compte nous en donner un avant-goût ce 9 mai 2023. A cette date, la marque va lever le voile sur son dernier concept-car : l'A290_B.

Alpine donne un avant-goût de sa citadine électrique avec l'A290_B

Nous ne sommes pas devant un avion de ligne, mais bien une citadine électrique, contrairement à ce que laisse penser cette appellation obscure. Selon le constructeur, A fait évidemment référence à Alpine, le 2 à la taille du véhicule, et le 90 à tous les modèles à orientation “Life Style” de la marque. Quant au B conclut ce patronyme, on pourrait le remplacer par Beta. Logique quand on parle d'un concept-car.

Grâce au “sombre” teaser partagé par Alpine, on remarque que la présence de projecteurs supplémentaires en hauteur, dans le style de la R5 rallye. Rien d'étonnant quand on sait que cette citadine Alpine sera basée sur la même plateforme que la future R5 de Renault, à savoir la plateforme CMF-BEV.

En s'appuyant sur une plateforme déjà existante, Alpine devrait être en mesure de maintenir des prix de production et de vente raisonnables. Néanmoins, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Pour cause, cette A290 embarquera un moteur électrique de 220 ch développé à partir de celui de la Mégane e-Tech. Et quand on sait qu'une Zoé e-Tech équipée d'un moteur R110 de 80 kW (108 ch) se négocie à partir de 35 100 €, on voit mal comment cette citadine Alpine pourrait afficher un prix inférieur à 40 000 €.

Source : AutoMoto