Ce vélo tout-terrain électrique est unique au monde, en plus il est Français !

Le fabricant français Ateliers HeritageBike a réalisé une première mondiale avec le lancement d’un VTT suspendu à deux roues motrices qui fonctionne sans chaîne, le Heritage Altitude 2×2. Doté d'une fonction de récupération d'énergie et d’autres fonctions, ce vélo possède une technologie impressionnante.

Le marché des vélos électriques est en pleine croissance. De plus en plus de personnes adoptent le vélo à assistance électrique (VAE) pour leurs déplacements quotidiens et leurs loisirs. Une étude récente de l'ADEME et de l'Association des Acteurs du Vélo Public montre que l'utilisation des VAE continue de prendre le pas sur la voiture, elle a doublé dans des villes comme Paris, particulièrement depuis l'interdiction des trottinettes électriques en libre-service. En outre, une enquête qui vient de sortir a révélé que 73,5 % des utilisateurs sont satisfaits de l'autonomie de leur vélo.

Les Ateliers HeritageBike, basés à Annecy, continuent de se démarquer avec leurs innovations. Fondée il y a quatre ans par Xavier Wargniez et Guillaume Monsigny, l'entreprise a récemment présenté le Heritage Altitude 2×2. Ce nouveau modèle sans chaîne se distingue par sa double motorisation, une première mondiale dans le domaine des VTT électriques. Ce vélo utilise des algorithmes pour ajuster la résistance du pédalier en fonction de la cadence et de la pression exercée sur celui-ci pour optimiser l’effort fourni par le cycliste.

Ce VTT électrique possède un moteur électrique dans chaque roue

Ce VTT électrique, conçu en collaboration avec Cixl Active Mobility, se distingue par sa technologie de récupération d'énergie. L'énergie générée lors du pédalage est récupérée et utilisée pour prolonger l'autonomie du vélo. La double motorisation du Heritage Altitude 2×2 promet d'offrir des performances supérieures par rapport aux VTT traditionnels.

Avec une puissance maximale de 1125 W, il surpasse clairement les vélos équipés d'un seul moteur. Cette innovation permet non seulement des accélérations rapides mais aussi une meilleure performance sur les terrains les plus difficiles. En outre, l'absence de chaîne et de transmission mécanique réduit les risques d'usure et d'entretien. A noter que ses composants proviennent principalement de fournisseurs français.

Ce VTT tout-suspendu sera commercialisé fin 2024. Son prix reste à déterminer, mais il suscite déjà beaucoup d'intérêt. Les amateurs de VAE polyvalents pourront découvrir ses performances et les technologies qu’il nous cache lors de sa présentation officielle au salon Eurobike à Francfort, du 3 au 7 juillet 2024.