Alors qu’Apple hésite à passer les iPad sous macOS, Windows 11 arrive sur les tablettes… enfin presque

Une démo technique nous montre qu'il est possible de faire tourner Windows 11 sur un iPad. Les performances sont forcément loin d'être au rendez-vous.

Apple propose une bien meilleure expérience de bureau sur ses tablettes que ne le fait l'écosystème Android, mais iPadOS souffre tout de même de bien des manques. Et puisqu'Apple ne semble pas motivé à l'idée de proposer macOS sur iPad, le développeur NTDEV s'est lancé le défi de porter… Windows 11 sur les tablettes de la marque.

Dans une vidéo (à visionner en fin d'article), on peut voir Tiny11, une version allégée et inofficielle de Windows 11, tourner sur un iPad Air M2. Voir le système d'exploitation de Microsoft propulser une tablette Apple est assez amusant, mais il ne s'agit évidemment pas d'offrir une solution alternative viable à iPadOS. Le système met beaucoup de temps à démarrer et l'ouverture des applications est particulièrement longue. Clairement, les performances ne sont pas au rendez-vous.

Windows 11 sur iPad, c'est possible (mais pas souhaitable)

NTDEV explique que Tiny11 fonctionne ainsi sur iPad dans une version ARM64, en utilisant la machine virtuelle d'Apple (UTM) et en passant par un compilateur JIT pour l'émulation. “Imaginez un peu comment ça fonctionnerait si la virtualisation était possible sans jailbreak”, ajoute le développeur, qui regrette la fermeture de l'écosystème d'Apple. Il estime que ce portage reste toutefois “décent”. Il est en tout fonctionnel, ce qui constitue déjà une petite prouesse technique, même s'il ne faut pas être pressé pour réaliser des actions.

Ce n'est pas la première fois que l'on parle de NTDEV et de son projet Tiny11 sur Phonandroid. Le développeur nous avait déjà impressionné dans le passé en parvenant à rendre Windows 11 opérationnel avec seulement 184 Mo de RAM, alors que Microsoft indique dans la configuration minimale requise de l'OS qu'il faut au moins 4 Go de mémoire vive pour prétendre le faire tourner. Tiny11 ne nécessite pas non plus la présence de la fameuse puce de sécurité TMP 2.0 qui a empêché l'installation de Windows 11 sur des millions d'ordinateurs.

Pour voir Tiny11 à l'œuvre sur un iPad Air M2, jetez donc un œil à la vidéo ci-dessous.