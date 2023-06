AliExpress offre jusqu’à -6€ de réduction sur tous ses produits pendant les Choice Days

Pendant quelques jours, AliExpress célèbre les Choice Days et propose des réductions sur de nombreux produits dès 20€ à 40€ d'achat. On vous explique tout ci-dessous.

Découvrir les Choice Days chez AliExpress

Jusqu'au 4 juin prochain, AliExpress propose de nombreuses réductions dans le cadre d'une opération commerciale : les Choice Days ! Pendant ces quelques jours, l'enseigne propose notamment :

-3€ de réduction à partir de 20€ d'achat

-6€ de réduction à partir de 40€ d'achat

Attention, cette réduction se limite à -6€. Vous ne pouvez pas profiter de -9€ de réduction pour 60€ d'achat par exemple.

Et AliExpress ne s'arrête pas là avec la livraison offerte dès 10€ d'achat (qu'importe la taille de l'objet commandé) et des réductions jusqu'à -90% sur de nombreux produits. Écouteurs connectés, montres connectées, smartphones, caméra de surveillance, les offres sont nombreuses et variées.

Des réductions exceptionnelles jusqu'à -90%

Parmi les meilleurs produits proposés, on trouve par exemple :

Des écouteurs Lenovo disponibles à partir de 2,47€

Une smartwatch disponible à partir de 0,37€

Une mini caméra de surveillance disponible à partir de 2,15€

Une tondeuse à cheveux disponible à partir de 0,49€

Une batterie externe pour smartphone disponible à partir de 1,97€

Pour voir toutes les offres, il vous suffit de vous rendre chez AliExpress jusqu'au 4 juin prochain. Attention, les stocks sont limités et les offres peuvent vite s'épuiser. Pour faire le plein de bonnes affaires, il va donc falloir être rapide et faire vite votre tri sur le site.

Aussi, le site propose plusieurs codes promo pendant tout le mois de juin :

$6 de réduction pour tout achat de $50 ou plus avec le code JUNEI6

$9 de réduction pour tout achat de $80 ou plus avec le code JUNEI9

$14 de réduction pour tout achat de $140 ou plus avec le code JUNEI14

$24 de réduction pour tout achat de $200 ou plus avec le code JUNEI24

Vous n'avez rien commandé chez AliExpress depuis longtemps ? Précisons qu'aujourd'hui, de nombreux produits sont disponibles avec la livraison depuis la France métropolitaine. Vous pouvez ainsi les recevoir en un temps record, sans devoir attendre plusieurs semaines.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.