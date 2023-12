AliExpress frappe fort : le Honor 90 5G à un prix imbattable pour Noël !

Les cloches de Noël sonnent un peu plus tôt cette année chez AliExpress avec une offre qui va réjouir les amateurs de technologie. Juste à temps pour les fêtes, un des smartphones les plus convoités de l'année, le Honor 90 5G, s'affiche à un prix qui invite à la célébration. On vous dit tout ci-dessous.

AliExpress vient de lancer une offre qui va faire des heureux parmi les technophiles. Le Honor 90 5G, dernier cri en matière de smartphone, est proposé à un tarif qui défie toute concurrence. Habituellement affiché à 370€, ce bijou de technologie est à vous pour seulement 335€.

Ce tour de magie est rendu possible grâce à l'usage du code promotionnel FR35, une exclusivité AliExpress valable jusqu'au réveillon, précisément jusqu'à 9h du matin le 24 décembre. C'est l'occasion rêvée de s'offrir ou d'offrir ce smartphone haut de gamme sans faire fondre son budget comme neige au soleil.

Le Honor 90 5G : une technologie de pointe à la portée de tous

Le Honor 90 fonctionne sous Android 13 avec l'interface utilisateur MagicOS 7.1. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, soutenu par une mémoire vive de 12 Go et une capacité de stockage de 512 Go.

L'appareil se distingue particulièrement par son écran AMOLED de 6,7 pouces offrant une résolution de 2664 x 1224 pixels et une densité de 435 ppp, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il assure ainsi une excellente qualité d'affichage, que ce soit pour la navigation quotidienne ou pour le streaming vidéo.

En termes de connectivité, le Honor 90 est compatible avec la 5G et dispose du Wi-Fi 802.11 ax, du Bluetooth 5.2, et du NFC. Cependant, il n'offre pas de prise jack, se limitant à un connecteur USB de type C.

Côté photo, le Honor 90 est particulièrement impressionnant, avec un capteur principal de 200 MP, un second capteur de 12 MP et un troisième de 2 MP. La caméra frontale de 50 MP garantit des selfies de qualité. Il permet également l'enregistrement vidéo en 3840 x 2160 pixels, tant pour la caméra principale que pour la caméra frontale.

En termes d'autonomie, le Honor 90 est équipé d'une batterie de 4900 mAh, offrant jusqu'à environ 19 heures et 30 minutes d'utilisation polyvalente et 14 heures et 50 minutes en streaming vidéo. Le temps de charge complet est d'environ 2 heures et 14 minutes, grâce à sa fonction SuperCharge de 66 W.

En résumé, l'offre AliExpress sur le Honor 90 5G est une opportunité en or pour mettre la main sur un appareil de dernière génération à un prix qui laisse présager un Noël de toute beauté, sous le signe de la haute technologie. Que vous soyez à la recherche d'un cadeau exceptionnel ou d'une mise à niveau pour vous-même, c'est le moment de craquer !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.