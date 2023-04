AliExpress casse le prix des tablettes Xiaomi et Lenovo pendant quelques jours

Rendez-vous vite chez AliExpress pour profiter d'une tablette Lenovo ou Xiaomi à prix réduit ! On vous détaille les offres dans cet article.

Jusqu'au 22 avril prochain à 8h59 du matin, AliExpress vous propose un prix réduit sur la tablette Xiaoxin Pad 2022. Grâce au code FRFUN12, vous pouvez vous procurer la tablette pour seulement 147€ au lieu de 159€ habituellement.

En prime, la tablette est expédiée gratuitement depuis la France métropolitaine et livrée en seulement 3 jours.

La tablette Lenovo Xiaoxin Pad 2022 intègre notamment :

Un système d'exploitation Andorid 12

Un processeur Qualcomm Snapdragon 680 Octa Core

4 à 6Go de RAM

64 à 128Go de ROM

Un écran LCD TDDI 10,6″ avec une résolution de 2000×1200

Le Dolby Atmos

Une batterie au lithium de 7700mAh avec la charge rapide QC3.0

Une caméra arrière 8Mp et une caméra frontale 8Mp

La tablette Xiaomi Mi Pad 5 à moins de 300€

Pendant ces quelques jours, AliExpress vous propose également la tablette Xiaomi Pad 5 pour seulement 264€ au lieu de 309€ grâce au code FRFUN45. Elle est également expédiée depuis la France métropolitaine et livrée gratuitement en seulement 3 jours.

Très performante, elle propose un processeur Qualcomm 860 Snapdragon 7nm avec un écran 11″ de 1600x2560px WQHD+. Elle intègre également un taux de rafraîchissement de 120Hz pour une fluidité sans pareille et plus de 1 milliard de couleurs pour une image de haute qualité. Sur sa fiche technique, on trouve également :

6Go de RAM

128 à 256Go de stockage SSD

Une caméra arrière de 13Mp et une caméra frontale de 8Mp

Une batterie haute capacité de 8720mAh avec un chargeur intégré de 25W

Dolby Atmos

La tablette est ainsi parfaite pour ceux qui souhaitent travailler, mais aussi ceux qui souhaitent un appareil pour leur loisir.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.