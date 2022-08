AliExpress casse le prix de la tablette Xiaomi Pad 5 pour la rentrée

Une tablette Xiaomi est à prix cassé chez AliExpress ! Pendant quelques jours, les deux versions du Pad 5 de la marque chinoise font l’objet d’offres promotionnelles intéressantes pour la rentrée.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE L'OFFRE ALIEXPRESS SUR LA XIAOMI PAD 5

C’est à l’occasion d’une vente flash intitulée Back to School qu’AliExpress a décidé de casser le prix de la Xiaomi Pad 5. Du lundi 22 août à 9 heures au samedi 27 août 2022 à 8h59, la tablette tactile de la célèbre marque chinoise proposée dans sa version 128 Go est à 288 euros au lieu de 327 euros. Pour obtenir la réduction de 39 euros, il suffit de saisir manuellement le coupon SDPFR10 au cours de l’étape de la commande.

Quant à la version 256 Go, le prix de la tablette tactile passe de 356 euros à 313 euros par l’intermédiaire du coupon SDPFR11 qui est aussi à saisir manuellement durant l’étape du panier. Pour information, les offres promotionnelles mentionnées ci-dessus concernent le coloris blanc et le coloris gris de la tablette.

Présentée au cours de l’été 2021 et conçue pour concurrencer l’iPad Pro d’Apple, la Xiaomi Pad 5 est une tablette qui dispose d’un écran de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 600, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM et d’une batterie de 8720 mAh compatible avec la charge rapide à 33 watts.

L’ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android associé à une interface utilisateur MIUI. Concernant la partie photo/vidéo, on retrouve une caméra arrière de 13 MP et une caméra frontale de 8 MP. Quant à la connectivité, la norme Wi-Fi 5 (ac), le Bluetooth 5.0 et un port USB Type-C sont de la partie.

AliExpress : 10% offerts en bon d’achat pour toute commande sur le site

Dès aujourd’hui, AliExpress encourage ses nouveaux clients et ses clients actuels à activer leurs comptes Bonus pour profiter d’un cashback de 10%, dans la limite de 10 euros maximum.

Pour cela, il suffit de se rendre sur “Compte” puis “Paiement” et d’activer le Bonus avec une simple vérification par SMS. Le bonus sera ainsi visible dans “Compte”, “Paiement” et “Bonus”.

Le bonus ou cashback pourra ensuite être utilisé après l’opération Back to School et ce, avant le 1er octobre 2022 à 8h59 précises.

Et pour bénéficier du cashback, il sera nécessaire de faire un achat sur AliExpress au cours de l’opération Back to School.

Pour information, si l’acheteur retourne un article, le bonus qu’il aura gagné pour cet achat sera déduit de son compte de bonification. Si l’acheteur retourne un article qu’il a acheté avec son bonus, le bonus utilisé sera remboursé sur son compte.

En revanche, si le bonus utilisé pour cet achat a expiré au moment du retour, le bonus ne sera pas remboursé.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.